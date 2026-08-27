Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett: az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008. óta változatlanul 28 ezer 500 forint volt.

A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően, január 1-jétől lép életbe.

„Tudjuk, hogy az idősek és a nyugdijak kapcsán több más vállalásunk is volt. Azok teljesitésének előkészitését is megkezdtük, és amint a végleges döntések megszülettek, ezekről is tájékoztatást adunk” – közölte.

Azt is mondta, hogy tragikus pénzügyi, gazdasági helyzetet örököltek, de meg kell szüntetniük a legméltánytalanabb helyzeteket, lépésről lépésre. „Nem lesz könnyű, nem lesz mindig gyors, de a szándékunk egyértelmű. Nem fogunk tudni minden igazságtalanságot néhány hónap alatt helyrehozni. De azt vállalom, minden döntésünknél tudni fogjuk, kikért dolgozunk. Ez a gondolat vezérelt minket az iskolakezdési támogatás, a tűzifaáfa csökkentése vagy a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele esetén is. A nyugdíj nem ajándék és nem kegy. Az idős honfitársainknak jár a biztonság, a megbecsülés és a méltóság egy végigdolgozott élet után” – közölte.