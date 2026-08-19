ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.85
usd:
314.32
bux:
149218.85
2026. augusztus 19. szerda Huba
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
sertések, illusztráció
Nyitókép: JOHN LAMBETH pexels.com

Újabb helyen bukkant fel a komoly járványügyi veszélyt jelentő betegség Magyarországon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) megjelenését egy Baranya vármegyei állományban – közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.

Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása utalt a betegség megjelenésére. A mintavételt követően Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását, az állomány felszámolása megkezdődött.

A térség vaddisznóállománya ASP-vel jelentős mértékben fertőzött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú, következetes betartására - írták.

Kiemelten fontos a gabona alaptakarmányok legalább 30 napos, valamint a szalma 90 napos külön tárolása, pihentetése. Almozásra, etetésére csak ezt követően használhatók. Az állományok védelme érdekében a telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul végre kell hajtani, a vaddisznókkal a közvetett érintkezést is meg kell akadályozni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb helyen bukkant fel a komoly járványügyi veszélyt jelentő betegség Magyarországon

nébih

sertéspestis

takarmány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.19. szerda, 18:00
Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi magasságokban a Mol, esik a Rába és a 4iG

Történelmi magasságokban a Mol, esik a Rába és a 4iG

Az elmúlt hetek optimizmusa után ismét elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők a magas kötvényhozamok és az olajár emelkedése miatt aggódnak, miközben különösen nagy nyomás nehezedik a technológiai részvényekre. A tegnapi amerikai esést ma Ázsiában is komoly eladási hullám követte, Európában pedig oldalazást láthatunk. A bizonytalanságot a közel-keleti feszültségek és az egyre nagyobb állami hitelfelvétellel kapcsolatos félelmek is fokozzák. A magyar tőzsdén óvatos optimizmust láthatunk, melynek eredményeként a Mol történelem során először emelkedett 5000 forint fölé, ugyanakkor a Rába és a 4iG árfolyama továbbra is nagyobb nyomás alatt van. A befektetők ma elsősorban a Fed júliusi ülésének este érkező jegyzőkönyvére figyelnek, emellett több nagy amerikai kiskereskedelmi vállalat gyorsjelentése is mozgathatja a piacokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban

Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban

Hiába fejlődött sokat az autók védelme az elmúlt évtizedben, még mindig rengeteg Keyless-rendszerrel felszerelt jármű könnyű célpont lehet a tolvajok számára.

BBC
Business Sport Travel Science
Sacked Ukrainian defence minister calls for presidential election

Sacked Ukrainian defence minister calls for presidential election

Martial law has been in place in Ukraine since February 2022, under which elections are suspended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 19. 12:56
Alapos zuhé és dögletes forróság közelít – riasztást adtak ki az egész országra
2026. augusztus 19. 12:44
Lengyel diplomaták látogatták meg az M3-as tragédia túlélőit Miskolcon
×
×