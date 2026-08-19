Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása utalt a betegség megjelenésére. A mintavételt követően Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását, az állomány felszámolása megkezdődött.

A térség vaddisznóállománya ASP-vel jelentős mértékben fertőzött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú, következetes betartására - írták.

Kiemelten fontos a gabona alaptakarmányok legalább 30 napos, valamint a szalma 90 napos külön tárolása, pihentetése. Almozásra, etetésére csak ezt követően használhatók. Az állományok védelme érdekében a telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul végre kell hajtani, a vaddisznókkal a közvetett érintkezést is meg kell akadályozni.