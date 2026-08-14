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Nyitókép: Pixabay

Felbukkant az anthrax Borsodban – mutatjuk, mit kell tudni a veszélyes betegségről

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A Nébih azután indított vizsgálatot, hogy hirtelen elhullott hat állat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szarvasmarha-állományban. A laboratóriumi vizsgálat igazolta a lépfene jelenlétét.

A fertőzés forrása vélhetően a lépfene spórával fertőzött közeli legelőterület. Nemes Imre országos főállatorvos az InfoRádióban elmondta: azóta két másik állat is elhullott, a többi jószág vakcinázása pedig megkezdődött. A Nébih is figyelmeztette az állattartókat, hogy a megelőzés érdekében hatékony, közforgalomban elérhető lépfene elleni vakcina áll rendelkezésre.

Az érintett állatok a lépfenére utaló jellegzetes tünetek nélkül, hirtelen hullottak el. A járási főállatorvos haladéktalanul elrendelte a helyi zárlatot.

A lépfene (anthrax) kiemelt jelentőségű fertőző megbetegedés, amely állatokat és embereket egyaránt megbetegíthet.

A betegség emberről emberre vagy állatról állatra nem terjed, a fertőzés minden esetben a közös fertőzési forrásra vezethető vissza. A lépfene spórái a talajban akár évtizedekig is fertőzőképesek maradhatnak. A spórák különböző környezeti hatások – például talajmunka, földmozgatás, áradás, valamint tartós szárazság és aszály – következtében kerülhetnek ismét a felszínre, és válhatnak újabb fertőzések forrásává.

A fertőzés elsősorban a legelő állatokat (szarvasmarha, juh, kecske) veszélyezteti, de más állatokban és emberben is súlyos megbetegedést okozhat. A fertőzés antibiotikumokkal jól gyógyítható.

A lépfene hazai viszonylatban ritkán fordul elő, a kórokozót legutóbb 2025-ben és 2019-ben egy-egy esetben azonosította az állategészségügyi hatóság.

A betegség megelőzésének egyik hatékony eszköze az állatok számára engedélyezett közforgalomban elérhető vakcina legeltetés előtti beadatása a fertőzéssel érintett területeken.

Fertőzés gyanúja esetén emellett kiemelten fontos a szükséges hatósági intézkedések maradéktalan betartása. A kórokozóról a Nébih oldalán lehet részletes információkat találni.

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Kezdőlap    Belföld    Felbukkant az anthrax Borsodban – mutatjuk, mit kell tudni a veszélyes betegségről

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