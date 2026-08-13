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Riasztást adott ki a Nébih, két fertőzött gazdaságot lezártak

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Megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét két, Baranya vármegyei házisertés-állományban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma. A drávafoki és okorági telepeken egyaránt az általános tünetek alapján merült fel a betegség gyanúja. Az újabb kitörések miatt a sertéstartók részéről fokozott óvatosság és a járványvédelmi előírások szigorú, következetes betartása szükséges – hívja föl a figyelmet a Nébih.

A drávafoki 34 sertést tartó gazdaságban, valamint a 19 mangalicából álló okorági telepen egyaránt általános tünetek (láz, gyengeség, hasmenés, elhullás) miatt történt a mintavétel. A Nébih laboratóriuma augusztus 12-én mindkét esetben megerősítette az ASP jelenlétét.

Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, valamint a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. A hatóság a kitörések körül 3 és 10 kilométeres védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az állományok felszámolása folyamatban van.

Mindkét gazdaság ASP szempontjából fertőzött besorolású területen, ezen belül Drávafok szigorúan korlátozott területen található. A térségben a vaddisznó-állományban a vírus jelenléte jelentős.

Az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára.

A Nébih felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az állományok védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Kiemelten fontos a szalma és a gabona alaptakarmányok minimum 60 napos külön tárolása, pihentetése. Almozásra, a sertések etetésére, csak ezt követően használhatók. Az állományok védelmét szolgálja a telepek zártan tartása, a fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása és a vaddisznókkal való akár közvetett érintkezés megakadályozása is. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.

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Kezdőlap    Belföld    Riasztást adott ki a Nébih, két fertőzött gazdaságot lezártak

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