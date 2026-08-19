Ágyúgolyó és aknavető gránát miatt zárták az embereket egy budapesti szállodába

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte: a tűzszerészek egy 82 milliméteres szovjet repesz aknavető gránátot találtak a helyszínen, amelynek sérült volt a gyújtószerkezete. Ezt kiszerelték, és a kijelölt robbantási területen még szerda este megsemmisítik.

Előkerült egy 122 milliméteres szovjet gránáttest is, üres állapotban, továbbá egy Faustpatrone vetőcső – ezeket a központi gyűjtőhelyre szállították, ahol később megsemmisítik. Kiemeltek a folyóból egy ágyúgolyót is.

A tűzszerész művelet idejére a hotel körzetét lezárták, a létesítmény vendégei pedig nem hagyhatták el az épületet. A korlátozást mostanra feloldották.

(A nyitókép illusztráció.)