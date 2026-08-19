4 milliárdból az egész város megmozdul: mutatjuk, mi lesz augusztus 20-án

Nagy Ervin bejegyzésében azt írta: augusztus 20. „közös örökségünk, kultúránk része, rólunk szól”. Idén érdemes lesz végigjárni a várost, mert szinte mindenhol történik valami – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy a Margit-szigeten kézműves foglalkozások és családi kulturális programok várják a gyerekeket, este pedig fellép a Quimby.

A budai Várban a Mesterségek Ünnepén a magyar népművészet és kézműves hagyományok kerülnek a középpontba, lesznek komolyzenei koncertek is, az Ízek Utcájában pedig a magyar gasztronómia legjobbjait kóstolhatják végig – ismertette a ünnepi programokat az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a Műegyetem rakpart „egy kis időre elektronikus zenei fesztivállá változik”, megnyílik a Karmelita, és a Parlament kulisszái mögé is be lehet tekinteni.

Napközben a Duna felett légiparádé várható, este pedig audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal – sorolta Nagy Ervin. Utána pedig buli kezdődik a Kossuth téren egészen hajnalig – olvasható a bejegyzésben.