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Nyitókép: Pixabay

43 fok Budapesten, 40 fok országosan: itt az új gyorsjelentés a hőséghelyzetről

Infostart / MTI

Az áram- és vízellátás mindenhol stabil, a közlekedésben húsz vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás. Országszerte 17 helyen van erdőtűz vagy vegetációtűz.

Országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt – közölte a kormány a szerdai 16 órai, a hőségriasztásról a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.

Azt írták: a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény.

Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt.

Az E.On áramszolgáltató által kihirdetett áramszünetek ideje alatt az elrendelt II. és III. fokú hőségriadó helyzetben mobil áramforrásról/aggregátorról üzemeltetik a víztermelő kutakat és az ivóvíz tisztítási technológiát, illetve a szennyvíztisztító átemelőket és szennyvíztisztító telepeket.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területén a megtett intézkedéseknek, a közzétett figyelemfelhívásoknak, valamint az elrendelt vízkorlátozásoknak köszönhetően

az ivóvízfelhasználás mérséklődött, a vízellátás helyreállt, vízhiány egyik településen sem tapasztalható.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszabura településen a folyamatos ivóvíz ellátás biztosítása érdekében a víziközmű szolgáltató továbbra is biztosítja a településen a 2 db lajtoskocsit, továbbá a Tóparti Otthon Szociális Intézménynél az 1 db lajtoskocsit. A település megnövekedett vízigényét kiszolgáló új kút kivitelezése folyamatban van.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint

17 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avar ég, mely egy MOL telepet veszélyeztet, a tűz oltása folyamatban van.

Dédestapolcsány külterületén ég az aljnövényzet, a tűz oltása folyamatban van. A tűz felderítésében egy rendőrségi, az oltásban pedig egy honvédségi helikopter is közreműködik.

Budapest XXII. kerületében, a Dunában, a parttól mintegy 25 méterre – nem hajózási útvonalon található – 2 db feltehetőleg amerikai, 250-500 kg-os légibombát találtak. A Magyar Honvédség Tűzszerész Szolgálata búvár tűzszerész bevonásával vizsgálja a tárgyakat.

A Magyar Honvédség a DMRV Zrt. szolgáltatási területén továbbra is vízszállítási feladatokat lát el 6 db 8 m3-es katonai vízszállítóval.

A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása jelenleg 230 MW.

1341 helyszínen volt vízosztás, 794 helyszínen pedig párakapu üzemel.

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