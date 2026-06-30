Nagy ugrás jön az éjszakai közlekedésben Budapest agglomerációjában

Kifejtette, első ütemben

Érd,

Vác,

Balassagyarmat,

Gyömrő és

Vecsés térsége

kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is.

A nyár második felében újabb települések következnek.

Hozzátette, Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tartott, ahol húsz éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatnak most – jegyezte meg.

Felidézte, június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újragondolták az éjszakai hálózatot, benne a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé.

Most pedig a „sárga”, állami, agglomerációs Volánbusz járatokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel,

így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata, és menetrendje is módosul.

Hangsúlyozta, évtizedes hiányosságot pótolnak, Budapest és az agglomeráció nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben.