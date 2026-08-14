Hasított az euróövezet

Júniusban az euróövezet 272,5 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 14,4 százalékkal nagyobb értékben, mint 2025 júniusában. Az import 264,0 milliárd euró volt az idei év hatodik hónapjában, ami 13,1 százalékos növekedés az előző év azonos hónapjához képest.

Júniusban ezáltal az euróövezetnek 8,6 milliárd euró külkereskedelmi többlete alakult ki az egy évvel korábbi 4,8 milliárd euró szufficit után. Egy hónappal korábban, májusban 9,0 milliárd euró hiánnyal zárta külkereskedelmét az euróövezet.

Az elemzők előzetesen 2,2 milliárd euró júniusi euróövezeti külkereskedelmi hiányra számítottak.

Az euróövezeten belül 250,1 milliárd euró volt az árukereskedelmi forgalom júniusban, 11,0 százalékkal meghaladva az előző év azonos hónapjában jegyzett 225,4 milliárd eurót.

Az Eurostat adatai szerint az Európai Unió júniusban 241,5 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 12,5 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. Az import 237,7 milliárd euró volt az idei év hatodik hónapjában, ez 13,5 százalékos növekedés az előző év azonos hónapjához képest.

Az EU így 3,9 milliárd euró többletet ért el az árukereskedelemben a világ többi részével szemben júniusban az egy évvel korábbi 5,2 milliárd euró többlet után.

Az EU-n belül 391,0 milliárd euró volt az árukereskedelmi forgalom júniusban, 12,2 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Januártól júniusig az Eurostat első becslése alapján az euróövezet 1487,2 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 0,2 százalékkal kisebb értékben, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. Az import 1477,4 milliárd euró volt az év első 6 hónapjában, ami 4,9 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

A január-júniusi időszakban ezáltal az euróövezetnek 9,8 milliárd euró külkereskedelmi többlete alakult ki az egy évvel korábbi 82,2 milliárd euró szufficittel szemben.

Az euróövezeten belül 1408,2 milliárd euró volt az árukereskedelmi forgalom az év első 6 hónapjában, 4,7 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakában jegyzett 1345,0 milliárd eurót.

Januártól júniusig az Európai Unió 1317,0 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 2,1 százalékkal kisebb értékben, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. Az import 1331,9 milliárd euró volt az év első 6 hónapjában, ami 4,7 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.

Ennek következtében

a január-júniusi időszakban az Európai Uniónak 14,9 milliárd euró külkereskedelmi hiánya alakult ki az egy évvel korábbi 74,1 milliárd euró szufficittel szemben.

Az EU-n belül 2200,6 milliárd euró volt az árukereskedelmi forgalom az év első 6 hónapjában, 5,7 százalékkal felülmúlva az előző év azonos időszakában regisztrált 2081,5 milliárd eurót.