Már az osztrákok is menekülnek a tűz elől

Összesen 84 tűzoltóegység 700 tűzoltóval küzd a lángokkal az alsó-ausztriai Neunkircheni járásban, a magyar határtól mintegy 50 kilométernyire fekvő Sankt Egyden am Steinfeld községnél lévő fenyőerdőben - monda az ORF-nek a tűzoltóság szóvivője.

A nehezen megközelíthető helyszínen a belügyminisztérium négy és magáncégek két helikoptere, valamint a hadsereg egyik Black Hawk típusú helikoptere is részt vesz az oltásban.

A lángok déltájban csaptak fel annak a területnek a közelében, ahol száz hektárnyi erdő égett le a múlt héten. A hatóságok szerint az erős széllökések akadályozzák az oltást. A tűz kiterjedése és a keletkezésének oka egyelőre ismeretlen.

Egy étterem bezárt, a környékbeli utak közül többet lezártak.

Az APA osztrák hírügynökség jelentése szerint a Vöröskereszt elővigyázatosságból 44 fős csapatot és 21 járművet vonultatott fel.

Neunkirchen városi tanácsa válságbizottságot állított fel és menedékhelyet nyitott.

Európa többi részéhez hasonlóan Ausztriában is elhúzódó és szélsőséges szárazság uralkodik, az ismétlődő hőhullámok megnövelik az erdőtüzek veszélyét.