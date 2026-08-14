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Nyitókép: Pixabay

Dunabogdány hevesen tiltakozik a felelőtlen vízhasználat vádja miatt

Infostart / InfoRádió

Méltatlanul és igazságtalanul kerültek pellengérre a dunabogdányiak a nyári vízhiány miatt – jelentette ki az InfoRádióban Liebhardt András, a település polgármestere, miután a sajtót körbejárta a helyi különösen kritikus a helyzet híre. Szerinte a fogyasztási adatok önmagukban nem tükrözik a kialakult helyzet valódi okait. Tisztázta a helyi vízellátás sajátosságait.

A Fővárosi Vízművek szerint a napokban a takarékossági felhívások ellenére nőtt a vízfogyasztás Dunabogdányban, ami miatt a kitermelt víz csaknem 100 százalékát használják fel helyben, ez pedig a biztonságos ellátást veszélyeztetheti. A közlés nyomán a települést számos bírálat érte.

Liebhardt András polgármester az InfoRádióban azt mondta: a helyzet hátterében nem egyszerűen a felelőtlen vízhasználat, hanem a helyi rendszer szűk kapacitása áll.

„Ilyenkor a nyári időszakban sokkal többen vagyunk itt a faluban, nemcsak a turizmusból kifolyólag, hanem agglomerációs településként, életvitelszerűen kiköltöznek ide ezekben a hónapokban az emberek. Megbecsülni sem tudjuk, hogy hányan lehetnek, de nyilvánvalóan nagyon megemeli a nyár a lakosságszámot, és így a vízfogyasztást is” – mutatott rá.

A polgármester szerint a sajtóban az okozhatta a félreértést, hogy a Fővárosi Vízművek csak a vízfelhasználásról beszélt Dunabogdány esetében, de azt nem hangsúlyozták, hogy

a település önellátó, szigetszerű vízkitermeléssel rendelkezik,

a kutaknak csak az üzemeltetője a Fővárosi Vízművek.

„Túl a kollektív bűnösség pecsétjén, amit egy ilyen jelenthet, olyan hangokat is hallottunk, mintha mi szabotálni akarnánk az országnak azokat az erőfeszítéseit, hogy jobban osszuk be az erőforrásokat. Mintha erre valamiféle politikai indíttatásunk lenne. Ezt is szeretném visszautasítani! Természetesen nonszensz, hogy a saját magunk tulajdonolta víziközmű ellen túlterheléses támadást indítanánk” – hangsúlyozta.

A takarékos vízhasználat rövid távon enyhítheti a problémát, tartós megoldást azonban csak a vízellátó rendszer korszerűsítése és kapacitásának bővítése jelentene. A polgármester ugyanakkor rámutatott, hogy önkormányzati forrásból ezt lehetetlen megoldani.

„Önkormányzatként nekünk kellene fejleszteni a víziközmű-hálózatot, de erre az önkormányzat teljesen alkalmatlan, nincsenek erőforrásaink, pénzeszközeink. 3300 fős településként vízi közművet felújítani nekünk nem lehetséges saját forrásból” – hangsúlyozta.

A hosszabb távú fejlesztések megvalósulásáig így továbbra is a lakosság együttműködése és a fogyasztás mérséklése jelenthet biztonságot. A polgármester ugyanakkor visszautasította azokat a szerinte méltatlan támadásokat, amelyek a kialakult helyzetért felelőtlen vízhasználattal vádolták a dunabogdányiakat.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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