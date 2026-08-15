„Fekete mentőautó” – támadás miatt kellett tömeges törlést végezni

A TikTok a román audiovizuális médiatartalmakat ellenőrző testület felszólítására járt el. A közösségi platformról 90 olyan tartalmat töröltek, amely a „gyerekeket elrabló fekete mentőautó” rémhírét terjesztette. Ezek között videós tartalmak és egyszerű bejegyzések is voltak – közölte csütörtökön a CNA a Facebookon.

A CNA kedden egyhangúlag döntött arról, hogy az illegális tartalom eltávolítására szólítja fel a TikTokot. A közösségi platform szerdán arról tájékoztatta az illetékes hatóságot, hogy valamennyi „fekete mentőautó” hashtaggel ellátott, vagy ahhoz kapcsolódó tartalmat eltávolított felületéről.

Az illetékes hatóság csütörtöki bejegyzésében arra figyelmeztette a közösségi oldalak felhasználatóit, hogy ellenőrizzék az egyes tartalmak valóságtartalmát, mielőtt megosztanák azokat, és csak hiteles forrásból tájékozódjanak.

A CNA azután döntött az illegális tartalmak eltávolíttatása mellett, hogy az elmúlt szombaton, augusztus 8-án este az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) feldühödött helybéliek kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra az úgynevezett „fekete mentőről” szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének.

A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre található faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették, és többen rátámadtak. A mentőorvos szerint csak azért úszták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet, és a másik irányba elmenekülni. A támadás után a jármű vezetője műtétre szorult, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját.

A Kolozs megyei rendőrfőkapitányság hétfőn közölte, hogy az ügyben hét embert letartóztattak. A 18 és 44 év közötti támadók ellen a közrend megsértése, csendháborítás, ütlegelés és más erőszakos cselekmények miatt folyik vizsgálat.

A rendőrség közlése szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefügésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A bukaresti belügyminisztérium szerint a pánikkeltésre használt, „figyelmeztetőnek” beállított fotókat manipulálták, vagy mesterséges intelligenciával hozták létre.

A román sajtó Gelu Dominica szociológust idézte, aki szerint az, ami történt „csak egy kis figyelmeztetés”, és sokkal súlyosabb helyzetek is előállhatnak, ha a hatóságok nem lépnek fel a közösségi médiában terjesztett álhírek ellen. Szerinte az incidens azzal is összefügg, hogy a romániai lakosság nem bízik az állami intézményekben.