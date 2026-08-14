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Holttestet talált egy pásztor Romániában.
Nyitókép: Fotó: Ioana Pricop

Oszlásnak indult holttestet találtak a Bucsecsben

Infostart / MTI

Egy oszlásnak indult holttestet találtak pénteken a romániai Bucsecs-hegységben, ruházatából a tavaly novemberben eltűnt 18 éves brit turista iratai kerültek elő – közölte az Agerpres hírügynökség.

A 18 éves George Smyth bristoli egyetemi hallgatót hónapokig kereste helikopterekkel, drónokkal és kutyákkal a Salvamont hegyimentő szolgálat, miután november 23-án a 112-es segélyhívón kért segítséget, arra panaszkodva, hogy eltévedt a hegyekben, kimerült és kihűléssel küszködik.

A törcsvári (Bran) rendőröket pénteken egy juhász értesítette pénteken arról, hogy a Ciubotea-völgyben emberi maradványokat talált.

A helyszínre érkezett rendőrök megtalálták nála a brit fiatalember iratait, de a holttest hivatalos azonosítását és a halál okának megállapítását a orvostani intézet, illetve a zernyesti (Zarnesti) ügyészség fogja elvégezni - írta az Agerpres.

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