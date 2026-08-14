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Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a Déryné Program fennállásának 5. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Nemzeti Színházban 2025. március 5-én. A Déryné Program új eleme, a Határtalan program december végéig a Rákóczi Szövetség együttmûködésével 60 határon túli településre jut el a színház.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Tarr Zoltán beszélt Vidnyánszky Attilával, ez következik most a Nemzeti Színháznál

Infostart / MTI

Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is – közölte Facebook-oldalán pénteken Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében.

Hozzátette: a Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése.

„A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szakszerű működésre van szükség” – hangsúlyozta Tarr Zoltán.

Azt írta: a beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre.

„Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, azok szabályos, felelős és szakmailag megalapozott felhasználása minden magyar ember érdeke” – emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a vizsgálat eredményeiről később beszámolnak.

Vidnyászky Attila korábban egy tévéműsorban azt mondta, biztos benne, hogy péntek délelőtt leváltják, „de nem fog semmit aláírni”.

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