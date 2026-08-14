ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.74
usd:
313.63
bux:
150484.95
2026. augusztus 14. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

„Isten kezében vagyunk” – magyar idegenvezető a horvátországi erdőtűz közvetlen közeléből

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze pusztít Horvátországban. A térségből mintegy ezer helyi lakost és turistát menekítettek ki – közülük 58 magyart –, 36 ember megsérült, közülük heten életveszélyes állapotban vannak. 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13-at máshol. Ellátásukról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt munkatársai gondoskodnak. Négy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel a spliti kórházba került. A tűz legnagyobb erővel Omis mellett pusztít, itt él Radnics Zsuzsa, akinek házától 200 méterre voltak a lángok, ezért neki is el kellett menekülnie. Az idegenvezetőként dolgozó nőt az InfoRádió érte utol.

A csütörtök éjszaka katasztrofális volt, hihetetlen gyorsasággal terjedt a tűz, a szél iránya folyamatosan változott; amikor az ember már azt hihette, biztonságban van, hirtelen megint észlelte a bajt – erről számolt be a horvátországi tüzek közelében a Horvátországban idegenvezetőként dolgozó Radnics Zsuzsa, akinek a házát Omisban 200 méterre megközelítették az ország történelme egyik legsúlyosabb erdőtüzének lángjai.

„Magyar honfitársaink autói égtek ki. Azt hiszem, hogy az emberek ezt nem vették komolyan, a tüzet látva nem indultak el távolabb” – mondta el.

A tűzoltók nem tudtak szerinte úrrá lenni a hatalmas lángokon, hatalmas krízishelyzet alakult ki.

„A turistáinkat ébresztettük az óvárosban, mikor láttuk, hogy a hegyen átjött a tűz a másik oldalra. Utána megint úgy tűnt, hogy rend lesz, akkor megint visszajöhettek a házba. Egész éjszaka senki sem aludt itt a városban. A parton Split irányába teljesen biztonságban volt a környék, arra nem terjedt a tűz. Reggel fél 6-kor jelentek meg a tűzoltó-helikopterek, utána aludtak ki a lángok. Füstölög a hely még itt-ott, de a tűzoltók teljesen kontroll alatt tartják a helyzetet, mérik a károkat” – folytatta.

A tűz miatt több településen nincs áram, mivel elégtek a villanyvezetékek, de ez a helyzet is gyorsan javul már.

Az út Omis felé péntek délelőtt még nem volt átjárható, mert azt a tűzoltók használták épp a helyzet kontrollálására, amit nehezít, hogy állandóan fúj a szél.

Radnics Zsuzsa bízik benne, hogy a nehezén már túl vannak; a krízisközpontok azért a térség több településén állnak, ételt, italt, ideiglenes szállást biztosítanak, a parkolás ingyenes, és sok olyan embert is kimentettek a szervek, akik a tengernek mentek csónakkal, gondolván, ott nagyobb biztonságban vannak.

Azok, akik nyaralni mentek a térségbe, csütörtökön nagy számban hanyatt-homlok menekültek, az idegenvezetőt is többen értesítették, hogy pakolnak és indulnak is, persze a déli irányba már nem lehetett elindulni, Split felé kellett valahogy eljutni.

Borak falu helyzetéről külön említést tett, ahol nagyon sok ház van, nagyon szűk az út és nagyon közel volt a tűzhöz, nem volt könnyű menekülni.

Pénteken már szállingóztak az emberek a strandra is, de „az Isten kezében vagyunk, lehet bármi” – jegyezte meg.

Rögzítette azt is:

  • nehezen jutnak információkhoz az evakuálás miatt
  • az SOS-számot hívogatva lehet információkhoz jutni.

„Nekünk is lépni kellett. Az életemet jobban féltem, mint a vagyonomat. Megfogtuk a minimum dolgokat, és eljöttünk. Az ember, amint meglátja a füstöt, el kell, hogy menjen minél távolabbra. Csodálkozom, hogy egyesek miért maradtak az utolsó pillanatig Omisban, amikor a tűzoltók minden irányból jönnek, és látszik, hogy pánik van” – részletezte.

Aki most tervez erre a környékre Horvátországba menni, annak azt javasolja, szombatig még várjon ki és tájékozódjon. Nem vállalná a felelősséget azért, hogy azt mondja, rendben van mindent, annyit lát, hogy a krízishelyzet megszűnt.

A Külügyminisztérium friss közlése:

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    „Isten kezében vagyunk” – magyar idegenvezető a horvátországi erdőtűz közvetlen közeléből

horvátország

erdőtűz

split

omis

radnics zsuzsanna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi lesz az afrikai sertéspestisből Baranyában, Somogyban? – Pláne, ha újra itt a lépfene!

Mi lesz az afrikai sertéspestisből Baranyában, Somogyban? – Pláne, ha újra itt a lépfene!

Nemes Imre országos főállatorvos részletesen válaszolt az InfoRádió kérdéseire péntek reggel. Fontos tudni, hogy a sertéspestis által érintett állományt azonnal leölték, a lépfene pedig már 80-100 évig is a helyén marad és fertőzhet akár embert is, de állományról állományra nem terjed, a járvány is kizárható, hiába vannak minden évben esetek. Vakcina is van.
„Isten kezében vagyunk” – magyar idegenvezető a horvátországi erdőtűz közvetlen közeléből

„Isten kezében vagyunk” – magyar idegenvezető a horvátországi erdőtűz közvetlen közeléből

Az ország történetének legsúlyosabb erdőtüze pusztít Horvátországban. A térségből ezer helyi lakost és turistát menekítettek ki, köztük 58 magyart, 36 ember megsérült, heten életveszélyes állapotban vannak. 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el.
 

Sokkoló videókon a Horvátországban pusztító tűz – heten életveszélyben, 900 hektáron minden elégett

58 magyart evakuáltak Horvátországban, egyikük kórházba került – friss miniszteri tájékoztatás

Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében, fontos üzenetet küldött Orbán Anita

VIDEÓ
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.14. péntek, 18:00
Major Róbert
rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárogtak a részletek: szent a béke a világ legnagyobb hatalmú és leggazdagabb embere között a nagy szakítás után

Kiszivárogtak a részletek: szent a béke a világ legnagyobb hatalmú és leggazdagabb embere között a nagy szakítás után

Egy évvel a nyilvános viszályuk után Donald Trump és Elon Musk kibékült egymással. A páros májusban már baráti hangulatban repült az Air Force One fedélzetén Pekingbe, Musk pedig jelezte, hogy legalább 100 millió dollárt szán a republikánusok félidős választási kampányára - írja a Wall Street Journal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ketyeg az óra a Citynél: nem vár tovább a Chelsea, de mi lesz Rodri pótlásával?

Ketyeg az óra a Citynél: nem vár tovább a Chelsea, de mi lesz Rodri pótlásával?

A Chelsea pénteki határidőt szabott Enzo Fernández átigazolására, a manchesteri klub pedig Tijjani Reijnders eladásából teremtene forrást az üzlet finanszírozásához.

BBC
Business Sport Travel Science
'Unprecedented' rain in Japan kills eight people

'Unprecedented' rain in Japan kills eight people

The storm cut power to more than 20,000 households and left 7,000 people stranded at Tokyo's Narita airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 14. 14:44
Őrizetbe vették az FTC-szurkolók elleni támadás két gyanúsítottját
2026. augusztus 14. 14:32
Horvát erdőtűz: érdemes mielőbb megkeresni a biztosítót
×
×