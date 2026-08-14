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Illusztráció tóról
Nyitókép: pexels.com

Hiába kiáltott segítségéért – tóba fulladt egy 16 éves fiú Nógrád vármegyében

Infostart / MTI

Belefulladt a tóba egy 16 éves fiú Cered határában, aki az unokatestvérével és a barátjával ment fürdeni úgy, hogy egyikük sem tudott úszni.

Az RTL Híradó információi szerint a fiú véletlenül betolta a vízbe a parton veszteglő csónakot, és ezt követően ment be társaival a vízbe. Amikor elérték a hajót és próbáltak belemászni, a csónak felborult, ők pedig víz alá kerültek – számolt be a történtekről az index.hu.

A három fiú közül ketten ki tudtak menekülni, egyikőjük pedig többször is segítségért kiáltott, de őt nem tudták megmenteni.

A partra jutott két fiú hívta a segélyvonalat. Renner Péter, az Ipoly-völgyi különleges mentők kommunikációs vezetője közölte, hogy az egyesületük búvárszolgálata három fővel vonult ki a helyszínre és a salgótarjáni tűzoltókkal közösen emelték ki a fiatalt.

A helyiek értetlenül állnak a tragédia előtt, a település volt polgármestere úgy fogalmazott, hogy 40 éve fulladt bele utoljára valaki a tóba.

„Itt hivatalosan csak pecázni lehet, fürödni meg csónakázni nem” – mondta.

A tragédia körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

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Kezdőlap    Belföld    Hiába kiáltott segítségéért – tóba fulladt egy 16 éves fiú Nógrád vármegyében

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