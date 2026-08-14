Kapitány István: ez több, mint egy kedvező havi adat

A gazdasági és energetikai miniszter szerint a Tisza-kormány irányába érezhető bizalom jól mérhető volt az elmúlt héten, amikor a lakosság 84 százaléka és mintegy ezer vállalat csatlakozott az energia takarékossági felhívásunkhoz. Most pedig az iparból is biztató adatok érkeztek – írta a Facebook-oldalán.

A KSH csütörtökön közzétett részletes jelentése szerint júniusban 10,1 százalékkal nőtt az ipari termelés az előző évhez képest. A két plusz munkanap hatását kiszűrve is 4,1 százalékos volt a növekedés, az év első hat hónapjában pedig összességében 2,4 százalékkal bővült az ipari termelés – idézte a tárcavezető.

A jelentős növekedés júniusban több meghatározó ágazatban is megjelent. A járműgyártás 21 százalékkal, a gépgyártás 26 százalékkal, az elektronikai és optikai termékek gyártása pedig közel 50 százalékkal nőtt. Az ipari export volumene 11,5 százalékkal emelkedett.

És ami legalább ilyen fontos a folytatás szempontjából: a feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 23 százalékkal nőtt, az összes rendelésállomány pedig 48 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtt szintet – emelte ki Kapitány István.

A miniszter szerint egyetlen jó hónap alapján nem hirdethető győzelem, de amikor a fogyasztás bővül, a fogyasztói bizalom erősödik, az ipari termelés nő és a rendelésállomány is jelentősen emelkedik, az már több mint egy kedvező havi adat. „A gazdaságpolitikáról lehet szakmai vitákat folytatni, sőt kell is! De végül a számok és a teljesítmény döntenek. A mi feladatunk, hogy a mostani kedvező folyamatokból tartós növekedést teremtsünk” – zárta gondolatait.