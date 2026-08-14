Már halálos áldozata is van a horvátországi erdőtűznek Omisban

A tűz még csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt és az időnként viharos szélben rendkívüli gyorsasággal terjedt tovább Omis irányába. Mintegy ezer hektárnyi terület égett le, a tűzvész kerülete meghaladja a húsz kilométert. Több tucat lakóépület megrongálódott vagy teljesen kiégett, emellett éttermek, gépkocsik, hajók, melléképületek, ültetvények és az elektromos hálózat egyes részei is károsodtak.

A spliti kórházban negyven embert láttak el, közülük heten lélegeztetőgépre kerültek.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán több mint kétszáz tűzoltó és mintegy hatvan jármű dolgozott a helyszínen, péntek reggel pedig mind a négy rendelkezésre álló Canadair tűzoltórepülőgépet bevetették. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok azt mondta, pályafutása során még nem találkozott ilyen méretű és ilyen gyorsan terjedő tűzzel.

Az éjszaka folyamán tömeges evakuálást rendeltek el. A Horvát Vöröskereszt hat befogadóhelyén több mint 2500 lakos és turista fordult meg, mintegy nyolcszáz fekvőhelyet biztosítottak számukra. Az emberek egy részét tengeri úton menekítették ki, az akcióban rendőrségi, kikötői és katonai hajók mellett helyi lakosok is részt vettek.

Andrej Plenkovic miniszterelnök és Zoran Milanovic köztársasági elnök is Omisba látogatott pénteken. A kormányfő részt vett a spliti-dalmáciai megye polgári védelmi törzsének ülésén, és megtekintette a tűz által sújtott területet. Közölte: a kormány minden szükséges segítséget megad a károk felszámolásához és a helyreállításhoz.

Az államfő szörnyűnek nevezte a történteket, és úgy fogalmazott: természeti katasztrófáról van szó, de egyelőre nem tudni, hogy kizárólag természetes okok állnak-e a háttérben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tűz keletkezésének okáról csak a vizsgálat lezárása után lehet következtetéseket levonni. A korábban lezárt, Omison átvezető 8-as számú főutat péntek délután ismét megnyitották a forgalom előtt. A tűz azonban a várostól északra fekvő hegyvidéki területen ismét fellángolt, ezért légi tűzoltóegységeket vezényeltek a térségbe.