Magyar Péter: nem társadalmi konzultációról beszéltünk a köztársasági elnök választása kapcsán

A hétvége és a hétfő a köztársasági elnök személyéről szólt. Sulyok Tamás szombaton aláírta azt az Alaptörvény-módosítást, amellyel megszűnt a köztársasági elnöki megbízatása, hamarosan pedig felbukkant egy javaslat a sport, a tudomány és a kultúra személyiségeitől arra vonatkozóan, hogy Polgár Judit sakknagymester legyen a köztársasági elnök. Időközben az interneten is zajlott szavazás, ott rengeteg jelölt között oszlottak meg a szavazatok. A hétfői rendkívüli országgyűlési ülésen az volt a téma, hogy Magyar Péter pártja támogatásáról biztosította Polgár Juditot, akivel egyeztet is hétfőn, míg a Tisza-frakció nevében Bujdosó Andrea elmondta: a frakció egyöntetűen támogatja Polgár Judit jelölését, őt tartják a legalkalmasabb jelöltnek, de dönteni a következő ülésen fognak.

A közéletben vita kezdődött arról, hogy bár Magyar Péter szombaton azt mondta, várják a közélet, a politika és a civil szféra területéről a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy ki lenne alkalmas a társadalmi egység megtestesítésére és a köztársasági elnöki feladatok ellátására, vasárnap már konkrét jelöltként beszéltek a sakknagymesterről. A kritikák szerint ez nem társadalmi egyeztetés és túl kevés volt az idő más jelöltek ajánlására.

Hétfő délután aztán a kormányfő bejegyzést tett közzé a Facebookon. Ebben azt írta, hogy „a Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra. Ahogy azt is elmondtuk, hogy a döntést az Országgyűlés hozza meg.” Majd egy kommentben hozzátette:

„nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat.

Legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a Tisza frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia. Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi Alaptörvény”.