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Tûzoltók dolgoznak a Székesfehérvár nyugati határában 2026. augusztus 5-én. A nagy szél miatt gyorsan terjedtek a lángok a száraz tarlón a közelben lévõ hétvégi házas övezetet felé. Negyven ingatlanból 61 embert telepítettek ki, az itt lévõ Mol üzemanyagtelepet nem érte kár.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Látványos, de szívszorító helikopteres videón a magyarországi tűz elleni küzdelem

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Óriási területet, több hektárnyi erdőt és lakóingatlanokat veszélyeztető bozóttűz pusztított Veszprém vármegyében, Öskü, Hajmáskér és Sóly térségében. A lángok megfékezésén a hivatásos egységek mellett a honvédség helikopterei, valamint helyi gazdák és önkéntesek is közösen dolgoztak.

A szerda délután kiütött tűzvész során az Öskü és Hajmáskér közötti területen a lángok 15 hektárt érintettek, két melléképület leégett, és több családi háznál is be kellett avatkozni.

Ezzel párhuzamosan a 8-as főút túloldalán, Sóly és Öskü között is tüzet jeleztek, ahol főként fenyveserdő aljnövényzete és lombkoronája kapott lángra. A hatalmas füst miatt a 8-as főút környékén a látási viszonyok drasztikusan leromlottak, így a rendőrség lezárta a főutat és irányította a forgalmat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nehezen járható területekre óriási erőkkel vonultak ki a menthetetlennek tűnő lángok ellen: összesen több mint 80 tűzoltó dolgozott tucatnyi járművel a különböző gócpontokon. A földi egységek munkáját a szolnoki bázisról érkező két honvédségi helikopter, valamint további három vízszállító gépjármű is segítette, amelyek fordulónként 2000-2500 liter vizet juttattak a fojtogató füstbe borult területekre.

A helyszínről érkező beszámolók szerint a védekezésből a lakosok és a környékbeli gazdák is alaposan kivették a részüket, például saját traktorjaikkal hordták a vizet az utakról lezárt, nehezen megközelíthető lángoló zónákba.

A Veszprém vármegyei rendőrség, a tűzoltók, a honvédség, a Készenléti Rendőrség pilótái, valamint a polgárőrök és önkéntesek összefogásának köszönhetően eddig sikerült megvédeni az embereket és kezelni a pusztító tüzet.

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Kezdőlap    Belföld    Látványos, de szívszorító helikopteres videón a magyarországi tűz elleni küzdelem

oltás

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