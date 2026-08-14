Látványos, de szívszorító helikopteres videón a magyarországi tűz elleni küzdelem

A szerda délután kiütött tűzvész során az Öskü és Hajmáskér közötti területen a lángok 15 hektárt érintettek, két melléképület leégett, és több családi háznál is be kellett avatkozni.

Ezzel párhuzamosan a 8-as főút túloldalán, Sóly és Öskü között is tüzet jeleztek, ahol főként fenyveserdő aljnövényzete és lombkoronája kapott lángra. A hatalmas füst miatt a 8-as főút környékén a látási viszonyok drasztikusan leromlottak, így a rendőrség lezárta a főutat és irányította a forgalmat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nehezen járható területekre óriási erőkkel vonultak ki a menthetetlennek tűnő lángok ellen: összesen több mint 80 tűzoltó dolgozott tucatnyi járművel a különböző gócpontokon. A földi egységek munkáját a szolnoki bázisról érkező két honvédségi helikopter, valamint további három vízszállító gépjármű is segítette, amelyek fordulónként 2000-2500 liter vizet juttattak a fojtogató füstbe borult területekre.

A helyszínről érkező beszámolók szerint a védekezésből a lakosok és a környékbeli gazdák is alaposan kivették a részüket, például saját traktorjaikkal hordták a vizet az utakról lezárt, nehezen megközelíthető lángoló zónákba.

A Veszprém vármegyei rendőrség, a tűzoltók, a honvédség, a Készenléti Rendőrség pilótái, valamint a polgárőrök és önkéntesek összefogásának köszönhetően eddig sikerült megvédeni az embereket és kezelni a pusztító tüzet.