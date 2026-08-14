Nemzetközi harccsoportot hozott létre az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok haderejének Közel-Keletért felelős irányítási törzse a közösségi médiában megjelent bejelentésben közölte, hogy az új hadtest, a Task Force Falcon Strike csapásmérő drónok bevetésére épít szárazföldi, tengeri, illetve vízalatti környezetben.

A katonai egység vezetését a CENTCOM Különleges Műveletek Parancsnoksága (Special Operations Command Central) adja majd, központja pedig a floridai Tampában működik – olvasható a közleményben, amiből az is kiderül, hogy a felelősségi területe a Közel-Kelet mellett Közép- és Dél-Ázsiára is kiterjed majd.

Bradley Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka rámutatott, hogy kilenc hónappal ezelőtt az amerikai haderő századot hozott létre Task Force Scorpion Strike néven támadó drónok bevetésére a Közel-Kelet térségében, aminek sikerére építve alakították ki az új nemzetközi harccsoportot integrálva a partnerországok innovációjának eredményeit is.

Az amerikai haditengerészet csütörtökön bejelentette, hogy a Közel-Keletre tart a csendes-óceáni térségből egy újabb repülőgéphordozó, a George Washington.

A haditengerészeti kötelék átvezénylése egybeesik azokkal a hírekkel, melyek szerint ellátási problémák és a legénység mentális egészségét érintő esetek merültek fel a 240 napja van tengeren lévő Abraham Lincoln repülőgéphordozó fedélzetén. A haditengerészet korábbi közleményében elismerte, hogy a jelenlegi háborús konfliktus olyan helyzetet alakított ki, amelyben a „megszokott közel-keleti elosztási csomópontok működésében a harci cselekmények miatt zavar lépett fel”.