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Nyitókép: Ket4up/Getty Images

Nemzetközi harccsoportot hozott létre az Egyesült Államok

Infostart / MTI

Támadó drónokra épülő nemzetközi harccsoportot hozott létre az Egyesül Államok hadserege közel-keleti partnerországokkal közösen – jelentette be a Középső Parancsnokság (CENTCOM) csütörtökön.

Az Egyesült Államok haderejének Közel-Keletért felelős irányítási törzse a közösségi médiában megjelent bejelentésben közölte, hogy az új hadtest, a Task Force Falcon Strike csapásmérő drónok bevetésére épít szárazföldi, tengeri, illetve vízalatti környezetben.

A katonai egység vezetését a CENTCOM Különleges Műveletek Parancsnoksága (Special Operations Command Central) adja majd, központja pedig a floridai Tampában működik – olvasható a közleményben, amiből az is kiderül, hogy a felelősségi területe a Közel-Kelet mellett Közép- és Dél-Ázsiára is kiterjed majd.

Bradley Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka rámutatott, hogy kilenc hónappal ezelőtt az amerikai haderő századot hozott létre Task Force Scorpion Strike néven támadó drónok bevetésére a Közel-Kelet térségében, aminek sikerére építve alakították ki az új nemzetközi harccsoportot integrálva a partnerországok innovációjának eredményeit is.

Az amerikai haditengerészet csütörtökön bejelentette, hogy a Közel-Keletre tart a csendes-óceáni térségből egy újabb repülőgéphordozó, a George Washington.

A haditengerészeti kötelék átvezénylése egybeesik azokkal a hírekkel, melyek szerint ellátási problémák és a legénység mentális egészségét érintő esetek merültek fel a 240 napja van tengeren lévő Abraham Lincoln repülőgéphordozó fedélzetén. A haditengerészet korábbi közleményében elismerte, hogy a jelenlegi háborús konfliktus olyan helyzetet alakított ki, amelyben a „megszokott közel-keleti elosztási csomópontok működésében a harci cselekmények miatt zavar lépett fel”.

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Kezdőlap    Külföld    Nemzetközi harccsoportot hozott létre az Egyesült Államok

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