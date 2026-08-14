Távozik a Fradi magyar válogatott támadója

Új klubjának honlapja szerint a 21 éves csatár három szezonra írt alá, és a szerződése további egy évre szóló opciót is tartalmaz.

Gruber a Puskás Akadémián nevelkedett, majd a svájci FC Basel U21-es csapatában futballozott. Megfordult az MTK-nál és Zalaegerszegen, de eddigi pályafutása nagy részét a Ferencvárosnál töltötte, ahol csaknem hatvan alkalommal lépett pályára, és bajnoknak, illetve Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát.

A felnőtt válogatottban eddig három mérkőzésen szerepelt, és az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn gólt is szerzett.

A RAAL La Louviére – amelynek Kovács Mátyás személyében már van egy magyar labdarúgója – az előző idényben az utolsó előtti (15.) helyen végzett a Jupiler League-ben.