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Gruber Zsombor, az FTC játékosa a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC-Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Távozik a Fradi magyar válogatott támadója

Infostart / MTI

Gruber Zsombor távozott a Ferencváros labdarúgócsapatától és pénteken a belga élvonalban szerepelő RAAL La Louviére együtteséhez igazolt.

Új klubjának honlapja szerint a 21 éves csatár három szezonra írt alá, és a szerződése további egy évre szóló opciót is tartalmaz.

Gruber a Puskás Akadémián nevelkedett, majd a svájci FC Basel U21-es csapatában futballozott. Megfordult az MTK-nál és Zalaegerszegen, de eddigi pályafutása nagy részét a Ferencvárosnál töltötte, ahol csaknem hatvan alkalommal lépett pályára, és bajnoknak, illetve Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát.

A felnőtt válogatottban eddig három mérkőzésen szerepelt, és az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn gólt is szerzett.

A RAAL La Louviére – amelynek Kovács Mátyás személyében már van egy magyar labdarúgója – az előző idényben az utolsó előtti (15.) helyen végzett a Jupiler League-ben.

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