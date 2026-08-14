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Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Egyetlen ütés csattant, így is halálos tragédia lett a vége

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Eredetileg úgy tudták, hogy az elhunyt ittasan elesett, és az így szerzett sérülésbe halt bele, ám kiderült, hogy ennél sokkal többről volt szó.

Kerekegyháza egyik vendéglátóhelyének közeléből szállítottak kórházba egy férfit a mentőszolgálat munkatársai még 2026. július 30-án, mivel az akkori információk alapján ittas állapotban elesett és emiatt a fején megsérült – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi állapota romlott és az orvosi kezelés ellenére augusztus 6-án a kórházban elhunyt. A kórház jelzése alapján a rendőrök megkezdték a körülmények vizsgálatát. A nyomozók bevonták a helyi körzeti megbízottat, ennek során kiderült, hogy bűncselekmény történt.

Az információt követően a főkapitányság nyomozói büntetőeljárást indítottak. A nyomozás során kiderült, hogy egy helyi férfi előzetes szóváltást követően az áldozatot egy alkalommal nagy erővel arcon ütötte. Emiatt a férfi tompítás nélkül hanyatt esett, a feje a talajhoz csapódott. Ezt követően mozdulatlanul feküdt a földön.

A rendőrök eljárás alá vonták a 48 éves helybélit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozók szakértők bevonásával vizsgálják a történteket.

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rendőrség

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kerekegyháza

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