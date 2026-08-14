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A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2025. január 17-én. A kormányfő mellett sajtófőnöke, Havasi Bertalan.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Visszavitték a Fidesz szervereit, de Havasi Bertalan szerint az ügyészség jogsértésben van

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ELŐZMÉNYEK

A Fidesz megőrzésre visszakapta, de nem helyezheti üzembe a szervereit – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Az eljáró ügyészség a mai napon visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond megőrzésre. Azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét” – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi bertalan szerint ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy „a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét”.

„A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését. Egyben megfontoljuk a szükséges büntetőjogi lépések megtételét a felháborító hatalmi visszaélés ügyében!” – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

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Kezdőlap    Belföld    Visszavitték a Fidesz szervereit, de Havasi Bertalan szerint az ügyészség jogsértésben van

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