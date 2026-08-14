Visszavitték a Fidesz szervereit, de Havasi Bertalan szerint az ügyészség jogsértésben van

„Az eljáró ügyészség a mai napon visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond megőrzésre. Azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét” – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi bertalan szerint ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy „a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét”.

„A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését. Egyben megfontoljuk a szükséges büntetőjogi lépések megtételét a felháborító hatalmi visszaélés ügyében!” – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.