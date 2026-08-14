Váltás a szolnoki helikopterdandár élén: az eddigi parancsnok New Yorkba kerül

Kovács Krisztián ezredes, a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás-átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót.

Simon Péter, aki eddig az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka volt az ünnepségen méltatta elődje munkáját. Szavai szerint a hadviselés átalakul: „egy forradalom zajlik körülöttünk”, ami eddig működött, az nem biztos, hogy később is fog a megváltozott környezetben. Kihívásnak nevezte, hogy lassan három generáció szolgál együtt a katonai szervezetben, de mint mondta, a különbségekből lehet építkezni.

Kovács Krisztián, aki 2025. január óta töltötte be a helikopterdandár parancsnoki posztját, beszámolt az elmúlt időszak eredményeiről. Kiemelte: repülőbaleset nélkül hajtották végre feladataikat, sem ember, sem gép nem sérült. Elmondta azt is, hogy a személyi állomány száma is nőtt.

Kun Szabó István altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese hangsúlyozta: ugyanazt a motiváltságot, fegyelmet és szakmai igényességet várja el a katonáktól a jövőben is, mint korábban. A haza szolgálata nem személyfüggő – emelte ki. A dandár nemcsak helikoptereket üzemeltet, hanem készenlétet, biztonságot, missziókat, katonai képességet és a nemzet védelmének egyik fontos elemét biztosítja – fűzte hozzá.

Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba, az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba.

A beszédek után Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke Kossuth Lajos forgópisztolyt adományozott Kovács Krisztián ezredesnek.

Az eseményen többek között részt vett Hajnik László dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárságának kabinetfőnöke, valamint Györfi Mihály, Szolnok polgármestere is.