Rendkívüli bejelentést ígér Magyar Péter szombatra, de már pénteken este is posztolt

A program 2026. augusztus 15-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a paksi Atomerőmű SE Csónakházban, a beléptetés pedig 9.30-kor veszi kezdetét.
Az esemény első részében sajtótájékoztatót tartanak Magyar Péter miniszterelnök részvételével, ezt követően pedig a vízről, hajóval tekinthetik meg a sajtómunkatársak a munkálatokat.
Az index.hu arra emlékeztet, hogy a péntek délutáni kormányzati sajtótájékoztatót váratlanul lemondta Magyar Péter, „mivel Pakson személyesen felügyeli a folyamatban lévő munkálatokat”.
Magyar Péter legutóbb csütörtök délután tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatót, amelynek egyetlen témája a paksi helyzet volt. A kormányfő többek között arról is beszélt, hogy nehéz a helyzet, a középtávú előrejelzések sem biztatóak, a fenékküszöb közvetlenül az atomerőmű hidegvíz-csatornája mellett épül meg, a beruházás összege pedig meghaladja a hatmilliárd forintot is.