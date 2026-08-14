Rendkívüli bejelentést ígér Magyar Péter szombatra, de már pénteken este is posztolt

Esti bejelentés

Szombat hajnalban kezdődik a két nyolcvanméteres bárka elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében - közölte a miniszterelnök.

Magyar Péter az egyik elsüllyesztendő bárkáról, a paksi atomerőmű zárt vízi területéről bejelentkezve, szakemberek és az érintett hatóságok képviselőinek társaságában elmondta, hogy a szivattyúk próbaüzemét tartják ipari búvárokkal.

Ütemezetten halad a munka; egymás mellé fordították a két bárkát, amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek, ezután még módosítják a szögüket - ismertette.

Beszámolt arról, hogy reggel 6 órára mérőhajó érkezik Bajáról a helyszínre, ez minden szükséges paramétert mérni fog, az adatoktól függően fogják folytatni a süllyesztést.