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Az MVM Paksi Atomerõmû Dunaszentbenedekrõl fotózva, elõtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerõmû 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: Kiss Dániel

Rendkívüli bejelentést ígér Magyar Péter szombatra, de már pénteken este is posztolt

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A paksi munkálatok bemutatására hívja a sajtó képviselőit a Miniszterelnökség augusztus 15-én, szombaton; a rendezvényen sajtótájékoztatót tartanak, valamint hajós bejáráson is megtekinthetők az építkezési és védelmi munkálatok területei.

A program 2026. augusztus 15-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a paksi Atomerőmű SE Csónakházban, a beléptetés pedig 9.30-kor veszi kezdetét.

Az esemény első részében sajtótájékoztatót tartanak Magyar Péter miniszterelnök részvételével, ezt követően pedig a vízről, hajóval tekinthetik meg a sajtómunkatársak a munkálatokat.

Az index.hu arra emlékeztet, hogy a péntek délutáni kormányzati sajtótájékoztatót váratlanul lemondta Magyar Péter, „mivel Pakson személyesen felügyeli a folyamatban lévő munkálatokat”.

Magyar Péter legutóbb csütörtök délután tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatót, amelynek egyetlen témája a paksi helyzet volt. A kormányfő többek között arról is beszélt, hogy nehéz a helyzet, a középtávú előrejelzések sem biztatóak, a fenékküszöb közvetlenül az atomerőmű hidegvíz-csatornája mellett épül meg, a beruházás összege pedig meghaladja a hatmilliárd forintot is.

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