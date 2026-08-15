Butaság azonnal kidobni a tojást – A dátum nem mindig jelenti a végállomást

A tojás a háztartások egyik alapélelmiszere, legyen szó rántottáról, süteményekről vagy főételekről. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy a hűtőben lapuló darabok túllépik a csomagoláson szereplő időpontot.

A szakértők emlékeztetnek: a dobozon minőségmegőrzési idő szerepel, amely általában 28 nap. Ha a tojást végig hűtőben tartották és a héja sértetlen, a dátum után is felhasználható lehet, különösen akkor, ha teljesen átsütik vagy megfőzik, míg nyersen vagy lágyra főzve ekkor már nem ajánlott fogyasztani – ad tanácsot a femcafe.hu.

A frissesség és az állapot ellenőrzésére

A dátum nem mindig a végső határ. A helyesen tárolt, sértett héjú tojás a lejárat után is jó lehet alapos hőkezelés mellett.

Ha a hideg vízbe helyezett tojás lesüllyed és az oldalára fekszik, akkor friss; ha feláll az aljára, még használható; ha viszont a felszínre úszik a megnövekedett levegőmennyiség miatt, jobb kidobni.

A megrepedt, kellemetlen szagú vagy szokatlan külsejű tojást semmilyen teszt vagy dátum ellenére sem szabad felhasználni.

A szakemberek javaslata szerint a tojást érdemes az eredeti dobozában, hűtőszekrényben tartani, hogy megőrizze minőségét, és ha bármilyen bizonytalanság merül fel az állapotával kapcsolatban, inkább ne kockáztassunk.