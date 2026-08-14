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A lakossági panaszokra reagálva előző héttől kezdve állandó, emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a XI. Kerületi Rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén.
Nyitókép: Police.hu

Bejött a korábbi akció – így folytatják a rendőrök az ellenőrzéseket Budapesten

Infostart / MTI

A rendőrök több körözött személyt is elfogtak az összehangolt akció során, de több mint egy tucatszor intézkedtek egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében is.

Több mint kétezer embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében – közölte pénteken a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A hatóság munkatársai kábítószer-birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében.

A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntetőfeljelentést tettek. Az intézkedések között közlekedési szabályszegések, köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás is szerepelt – olvasható a közleményben.

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