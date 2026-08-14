Bejött a korábbi akció – így folytatják a rendőrök az ellenőrzéseket Budapesten

Több mint kétezer embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében – közölte pénteken a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A hatóság munkatársai kábítószer-birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében.

A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntetőfeljelentést tettek. Az intézkedések között közlekedési szabályszegések, köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás is szerepelt – olvasható a közleményben.