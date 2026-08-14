Háromszoros pénz – „nagyot mentek” a parkolóőrök Budapest több kerületében is

Augusztus 8-án, szombaton áthelyezett munkanap volt, és egyes fővárosi kerületekben közel háromszor annyi parkolási pótdíjat szabtak ki, mint egy átlagos hétköznapon – számolt be róla a Telex az összegyűjtött adatok alapján.

Erzsébetvárosban 875 autóst bírságoltak meg, ezzel szemben egy sima hétköznapon általában 350 körüli számú pótdíjat szabnak ki. Terézvárosban ennél is több, 997 pótdíjazás történt, ami szintén nagyjából a háromszorosa az átlagosnak.

Ferencvárosban 729 alkalommal büntettek a parkolóőrök, szemben a máskor megszokott körülbelül 500-zal. Józsefvárosban is megugrott a kiosztott büntetések száma, itt 606 sofőr talált „mikuláscsomagot” az autóján. Belváros-Lipótváros nem közölt adatokat, ám a lap szerint ott is átlagon felüli volt a pótdíjazások száma.

A megkérdezett kerületek azt állítják, nem rendeltek el fokozott ellenőrzést a szombati munkanapra, ugyanannyi parkolóőr dolgozott ugyanannyi órában, mint egy normál hétköznapon. Mint írják, ezek alapján tehát nem a parkolási cégek lettek aktívabbak, hanem többen felejtették el, hogy az áthelyezett munkanap parkolási szempontból is munkanapnak számít.