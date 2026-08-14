Orbán Viktor sajtósa és Toroczkai László is reagált Magyar Péter paksi meghívására

Magyar Péter szombat délelőttre Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit a Dunán zajló építkezésről szóló tájékoztatóra. A Fidesz elnöke, Orbán Viktor és Toroczkai László Mi Hazánk-elnök sem lesz jelen a megbeszélésen.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy „Paks nem kampányszínpad”, a miniszterelnöknek pedig az országgyűlést kellene tájékoztatnia.

Magyar Péter péntek reggel Facebook-oldalán jelentette be, hogy szombat 10 órára Paksra hívja a parlamenti pártok elnökeit, hogy tájékoztassa őket „az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást” – írja az Index összefoglalója.

„Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az Országgyűlést kell!” – válaszolta a Fidesz kommunikációs igazgatója a portál megkeresésére, aki szerint a Fidesz nem vesz részt az egyeztetésen.

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök közleményben reagált, ő sem lesz ott, maga helyett Tóth Máté energiajogászt küldi.

„Ebben a politikai színházban most semmi értelme nem lenne részt vennem. Értem, hogy most azt akarja bemutatni, hogy szabadságra mentem (miután az egyhetes parlamenti szünet alatt most éppen valóban nyaralni vittem a három kislányomat, ha már a miniszterelnök nyaralhatott nemrég a három fiával), hiszen erről volt tegnap egy nyilvános szóváltásunk is. Valahogy ugyanis ki kell köszörülnie a csorbát, hogy több hetes késéssel most mégis a kigúnyolt Mi Hazánk javaslatait valósítja meg Paksnál. Mutatni, hogy ő most éppen nem nyaral a gyermekeivel, ott van Pakson, bezzeg a Toroczkai... De ez így pontosan olyan ócska politikai színjáték, mint a méregdrága helikopterezése. Ide nem Magyar Péter, nem Orbán Viktor, nem Toroczkai László kell holnap, a haza jelenlegi helyzete nem egy showműsor. Küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának, mert én Tóth Máté energiajogásznak, energiaügyi főtanácsadómnak, a Mi Hazánk köztársaságielnök-jelöltjének adtam meghatalmazást, ő képvisel engem holnap Pakson. Ide valódi szakemberek kellenek” – írta a Mi Hazánk elnöke.