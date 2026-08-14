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Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Lázár János miatt feljelentést tesz a kormány

Infostart / MTI

A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében; ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be pénteken a Facebook-oldalán.

„A kormány elveszi a Mészáros-Szíjj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését. Ezzel 100 milliárd forint közpénzt spórolunk. Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést teszünk” – fogalmazott a kormányfő.

Korábban Vitézy Dávid a Kormányinfón arról beszélt, hogy az M6-os Dunaújvárosig érő szakaszának („M6 Duna”, Érdi tető–Dunaújváros, 51 kilométer) üzemeltetésére vonatkozó szerződés idén októberben lejár. Lázár Jánosék engedélyezték, hogy a Mészáros–Szíjj tulajdonú MKIF nyerje el a további üzemeltetést. A következő 11 évre ez a konzorcium

100 milliárd forinttal drágábban végzi, mint a Magyar Közút ajánlata.

Ha nem lenne kormányváltás, az MKIF 100 milliárddal károsította volna meg a magyar államot. A kormány ezt nem tekinti érvényesnek – mondta Vitézy Dávid.

„Ha csak Érd és Dunaújváros között 100 milliárdot lehet spórolni, akkor mindenki képzelje el, hogy a teljes autópálya-hálózaton mennyit lehet spórolni, ha nem Mészárosék üzemeltetik” – mondta a miniszter.

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