Lecserélhették a kabinetfőnököt, aki nem is volt az

A posztot a jövőben ideiglenesen Beluzsárné Belicza Andrea sajtófőnök látja el, aki korábban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjeként, valamint a tárca korábbi vezetése alatt is dolgozott hasonló feladatkörben – értesült a hvg.hu.

A minisztérium a személycserével kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy

az érintett személy hivatalosan soha nem töltötte be a kabinetfőnöki tisztséget,

ugyanakkor a tárca munkájára a jövőben is számítanak.

Ezzel szemben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábban, egy májusi zárt állománygyűlésen még kifejezetten kabinetfőnökként mutatta be Stefánt, aki a választási kampány időszakában is aktívan segítette a miniszter munkáját.

A távozás hátterében sajtóhírek szerint részben egy korábbi, a választás rendje körüli ügy miatt megindult, de végül a hatóságok által bűncselekmény hiányában megszüntetett rendőrségi eljárás is állhatott. A minisztérium a vezetőváltás pontos okairól és a háttérben meghúzódó részletekről nem adott bővebb tájékoztatást.