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Nyitókép: Svitlana Pietukhova/Getty Images

Durva politikai könyököst vitt be az USA Mexikónak

Infostart / MTI

Andrés Manuel López Beltrán, Andrés Manuel López Obrador volt baloldali mexikói elnök fia bejelentette, hogy az Egyesült Államok visszavonta a vízumát, és Marco Rubio amerikai külügyminisztert, illetve Christopher Landau külügyi államtitkárt vádolta azzal, hogy politikailag motivált döntést hoztak.

López Beltrán - közismert nevén "Andy" - ezt egy Donald Trump amerikai elnökhöz intézett, helyi idő szerint csütörtökön késő este közzétett levelében írta. Közölte: az amerikai hatóságok semmilyen bizonyítékkal nem szolgáltak azzal kapcsolatban, hogy bűncselekményt követett volna el vagy helytelenül járt volna el.

Washington kiszélesítette a szervezett bűnözéssel való kapcsolattartással gyanúsított mexikói tisztségviselők körét. A Reuters brit hírügynökség októberben jelentette, hogy legkevesebb ötven mexikói politikus és hivatalnok amerikai vízumát vonták vissza a kábítószermaffia elleni harcra hivatkozva.

A beutazási engedély kábítószercsempészet, korrupció vagy illegális bevándorlás miatt vonható vissza

– közölték külügyminisztériumi illetékesek. Az elmúlt hónapokban a Morena baloldali kormánypárt több tagja is elveszítette amerikai vízumát, sajtóértesülések szerint közülük egyesek ellen nyomozás folyik az Egyesült Államokban feltételezett drog- vagy benzincsempészet miatt.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök pénteken közölte: nincs tudomása arról, hogy mexikói ügyészek bármilyen vizsgálatot folytatnának López Bertrán ellen, és a nemzeti szuverenitással összefüggő kérdésnek nevezte a "politikailag kitett" mexikóiak amerikai vízumának visszavonását. Az elnök szerint Washington a vízumok megvonásával próbál beavatkozni a mexikói belpolitikába.

Kiről van szó?

A 39 éves López Bertrán nemrégiben mondott le az apja alapította Nemzeti Újjászületési Mozgalom (Morena) nevű kormánypárt vezetőségéből, mert indulni kíván a 2027-es alsóházi választásokon Tabasco államban. Levelében "durva és perverz lépésnek" nevezte a vízuma visszavonását, és reményét fejezte ki, hogy Trump válaszolni fog a levelében kifejtett aggodalmakra.

Levelében azt is írta, hogy nem bánja, ha nem utazhat az Egyesült Államokba, amely szerinte a gyűlölet, a rasszizmus és a drogfüggőség korszakát éli.

Andrés Manuel López Obrador 2018 és 2024 között volt Mexikó elnöke, és a jelenlegi elnök, Claudia Sheinbaum politikai mentorának számít.

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