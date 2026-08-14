Vitézy Dávid a kormányzati sajtótájékoztatón: az EU-pénzek ügyében a véghajrában vagyunk, a projektek fele már teljesült – cikkünk frissül!

A kormány egésznapos ülést tartott szerdán, amelynek a fő témája a paksi atomerű körüli helyzet, illetve a hőséggel összefüggő víz- és energiaválság volt.

A főbb, Paksot érintő döntésekről csütörtökön tájékoztattak: azonnal megkezdték egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között. Összesen csaknem 150 ezer köbméter követ kell ehhez felhasználni. Emellett két bárkát is odarendeltek, amelyek esetleges elsüllyesztésével ideiglenesen megemelhetik a Duna vízszintét, amíg elkészül a fenékküszöb. A munkák célja, hogy a paksi atomerőmű a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is tovább tudjon működni. Jelenleg csak két turbina üzemel.

A kormány más témákról is tárgyalt a szerdai ülésén. Ezekről a döntésekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken tájékoztatott.

Paks: minden munka ütemezetten halad

A tájékoztatót Szondi Vanda kormányszóvivő kezdte. A paksi helyzetről elmondta: most is ott van Magyar Péter, a mederkotrás megtörtént, a kőszállítás folyamatos, tehát megkezdődött a fenékküszöb építése. A vízrajzi állomások telepítése is megkezdődött, és mindkét parton zajlik a depónia. Ütemezetten haladnak a munkák a bárkák és a fenékküszöb esetében is.

Ezután Szondi Vanda áttért más támákra, a szőlőültetvények aranyszínű sárgaság-fertőzöttségről beszélt. A hegybírók plusz jogosítványokat kapnak.

A kormány döntött, hogy az Európai Bizottság kérésére az agrárium adatai is bekerülnek a korrupcióellenes kockázatkezelő rendszerbe.

17 milliárd forintot takarít meg a kormány azzal, hogy felfüggeszti a Poszeidón iratkezelési rendszer kiterjesztését a következő két évre. A szoftvert fejlesztő cég milliárdokat nyert azzal, hogy az előző kormány kiiktatta a piacot, és monopolhelyzetbe juttatott egy céget. A KRÉTA és a Neptun hasonló állami informatikai rendszerek ügyében is feljelentéseket tett.

Ügynökakták: a B dossziék kerülnek nyilvánosságra, és a teljes iratanyagot 2027. február 25-én hozzák nyilvánosságra.

A kormány döntött: tovább erősíti a várandós nők és magzatok védelmét, a szifilisz-szűrést a második trimeszterre is kiterjesztik. A várandóság alatt kétszer történik szifilisz-szűrés. A szabályozás a most várandósokra is érvényes.

Vitézy Dávid az EU-pénzekről: mind a 124 mérföldkövet teljesítjük augusztus 31-ig

Az augusztus 31-i uniós határidők miatt rengeteg döntést kellett hozni. A korrupció miatt nem kaphattuk meg a 10 milliárd eurót a helyreállítási alapból – ez a célunk. Az EU ezt lehetetlennek látta, olyan szűk volt a határidő, de rengeteg javaslatunk volt, és úgy tűnik, megoldjuk.

A mérföldkövek teljesítését azonnal megkezdtük, a parlament már hozott egy sor jogszabályt a gördülőállomány-kezelő és közlekedésszervező cégtől az MFB tőkeemelésig – mondta.

Minden kormányülésen egy sor hasonló részletdöntést hozunk, mind a 124 mérföldkövet teljesítjük augusztus 31-ig

– hangsúlyozta.

A projektek több mint fele már teljesült, benyújtjuk a dokumentációkat, a többinél a véghajrában vagyunk. 3 lépés van még előttünk auguszutus 31-ig – mondta.

Az egyik a szélenergia ügyében egy kormányrendelet kiadása,

a másik egy rendelet Kapitány Istvántól, amely gyorsított eljárásokra ad lehetőséget a szélkerekek ügyében. 25 járást kell erre kijelölni.

A harmadik egy pályázat kiírása, 700 megawatt kapacitásra pályázhatnak vállalkozások.

Vitézy Dávid elmondta: ezeket a lépéseket még meg kell tenni augusztus 31-ig, több körben tárgyalták ezeket a kérdéseket. A szélerőmű-telepítések létesítése többéves folyamat, nagyon fontos, hogy a helyi közösségek minél többet nyerjenek, helyi pályázók nyerjenek, ha csak lehet. A helyi önkormányzatoknak lesz beleszólásuk, hogy milyen és mekkora létesítmények épüljenek a területükön.

2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia-kapacitást hoz létre Magyarország – mondta.

Az elmúlt hetek bizonyították, hogy az ország energiarendszerének több lábon kell álnia,

hogy ne legyen kitettségünk más országok felé, ez a szuverenitásunk igazi záloga, helyes, hogy előrelépünk a megújuló energia ügyében – fogalmazott.

Autópályák: 100 milliárdos spórolás csak az M6-os Érd–Dunaújváros szakaszán

Az autópályakoncessziók témája következett. 24 ezer milliárd forint értékben vannak szerződések Mészáros Lőrinc és Szijj László cégeivel üzemeltetésekre és építésre.

Az M6-os Dunaújvárosig érő szakaszának („M6 Duna”, Érdi tető–Dunaújváros, 51 kilométer) üzemeltetésére vonatkozó szerződés idén októberben lejár. Lázár Jánosék engedélyezték, hogy a Mészáros–Szíjj tulajdonú MKIF nerje el a további üzemeltetést. A következő 11 évre ez a konzorcium 100 milliárd forinttal drágábban végzi, mint a Magyar Közút ajánlata, mind a régi koncesszor –

mindkettő cég 51 milliárdért vállalná az ajánlatkérések szerint, de Mészárosék 149 milliárdért vállalták ugyanazt, és Lázár Jánostól megkapta.

Ha nem lenne kormányváltás, az MKIF 100 milliárddal károsította volna meg a magyar államot. A kormány ezt nem tekinti érvényesnek, több körben versenyző ajánlatot kértünk be a korábbi koncesszortól és a magyar Közúttól. És

a Mészáros Lőrincék ajánlatához képest harmadakkora árból is még további árkedvezményt tudunk elérni, azonos műszaki színvonalon

– mondta Vitézy Dávid. Ha csak Érd és Dunaújváros között 100 milliárdot lehet spórolni, akkor mindenki képzelje el, hogy a teljes autópálya-hálózaton mennyit lehet spórolni, ha nem Mészárosék üzemeltetik – mondta Vitézy.

Minden dokumentációt a nyomozóhatóságokkal is meg fogunk osztani – hangsúlyozta.

Lakásépítési program

A kormány tárgyalni kezdte a Wekerle Sándor lakásépítési programot. Magyarországon az elmúlt tíz évben a szomszédainkhoz képest a fele, a cseh és lengyel számokhoz képest a negyede épült meg lakásban egy főre vetítve – mondta. Részben ezért indultak meg az egekbe a lakásárak, főleg a nagyvárosokban – mondta.

Tíz éve 5 és fél évnyi átlagkeresetből lehetett lakást venni, ma már 7 évnyi átlagkeresetből. A reálbér-növekedést kétszeresen meghaladta a lakásárak növekedése.

Kollégiumi férőhelyek: a diákok fele sem jut kollégiumhoz, ami szintén a lakáspiacon csapódik le – mondta.

Rengeteg itt a tennivaló, a lakástörvénytől a vonatkozó adószabályokig. A korább kormány csak a saját tulajdont támogatta, most többféle megoldást is támogatni fogunk, de ez óriási munka, rengeteg szabályt kell módosítani. A kormány dolgozik ezen. Előremozdítanánk az intézményi bérlakásprogramot az országban, ez is cél.

A Wekerle-programhoz kötődő kormányrendelet ezeket a feladatokat fogja listázni, ehhez egyeztetünk az összes érintett szektor szereplőivel – mondta Vitézy.

Nyugaton a közszféra egy sor módon részt vesz a lakáspiac alakításában, a szabályozástól lakásalapok tulajdonlásáig. A közszférának van keresnivalója a lakáspiacon, ezt a lemaradást be akarjuk hozni. A cél: hozzáférhetőbbé tenni a lakásokat, különösen az első lakásokat a fiatalok számára.

A cél új bérlakások és kollégiumok létesítése, erre lesz 550 millió euró az uniós pénzekből,

ennyi támogatást ad majd a Magyar Fejlesztési Bank, a többit kell mellétenniük a befektetőknek, finanszírozóknak. Összesen 3 milliárd eurót is elérhet majd az ezekben a programokban részt vevő fejlesztések összege.

December 31-ig elindul egy átfogó programalkotás ezen a területen. A barnaövezetekben, rozsdaövetkezetekben keressük a megoldásokat, nem a külterületeken, ott, ahol már van élő közlekedés és városszövet, hogy a város minősége javuljon, fenntartható legyen a közlekedés és ne kelljen zöldterületeket beáldozni – mondta Vitézy Dávid.

Átvilágítják a kiemelt beruházások rendszerét, december 31-ig felfüggesztik a kiemelt projektekre az engedélyeket

Több ezer kiemelt beruházás van Magyarországon.Ezeknek tételesen végezzük az átvilágítását. Az Otthon Start kiemelt beruházásait vizsgálják először. Rengeteg kiemelt projekt indult teljesen alkalmatlan helyekre, semmilyen építési szabályt nem betartva, a korábbi kormányhoz közeli vállalkozások számára, állami garanciával és állami hitelből. Ezeket most felülvizsgáljuk, az építési engedélyeket egyelőre nem adják ki ezekre a beruházásokra. Mi a közérdeket fogjuk képviselni, egyesével átvilágítjuk a projekteket. Nem az a cél, hogy leállítsuk ezeket, hanem az, hogy épüljön infrastruktúra is, a vállakozó vállaljon kötelezettséget és így tovább. Ezért december 31-ig felfüggesztjük az engedélykiadásokat ezekre, egyesével át fogjuk vizsgálni ezeket – mondta.

Nem csak az Otthon Start beruházásokra, hanem egy sor más beruházásra is visszavonják a kiemelő rendeleteket

Törökbálinti téglagyár-lakópark,

Club Aliga,

Láng-gyár fejlesztése,

Tihanyi kastélyszálló,

sukorói Velencei-tavi Fiatalokért Központ,

Margitszigeteki teniszpálya,

XXIII. kerületi ipar- és logisztikai központ,

Pázmány Campus Józsefvárosban,

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a Nyugatinál

– ezeknek a kiemelt státusát megszünteti a kormány.

Akkugyárak és környezetvédelem: szigor jön

Minden akkumulátoripari beruházás is kiemelt beruházás volt. A kormány módosítja az erre vonatkozó rendeleteket is, érvényesíteni kell a környezetvédelmi szabályokat. Ha egy gyárat megbírságolnak, akkor legalább hat hónapig nem alkalmazhatók a kiemelő rendeletek. Nem az a cél, hogy akadályozzuk őket a munkában, hanem az, hogy tartsák be a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokat. Ez minden ide érkező beruházásra érvényes lesz, kiemelt státust csak akkor kaphat cég, ha betartja a környezetvédelmi szaáblyokat – mondta Vitézy Dávid.

Jönnek az újságírói kérdések

Az első kérdés a magántőkelapok átláthatóságáról szólt, az OPUS kizárásáról egy uniós pályázatról. A cél az, hogy a valódi, tényleges tulajdonost ne lehessen elrejteni – és pont olyan EU-pénzeket akarnak itt elkölteni, amelyekre vonatkoznak ezek az átláthatósági feltételek a korrupcióellenes mérföldkövek kapcsán – mondta Vitézy.

Tucatszám vannak olyan autópálykoncessziós és egyéb ügyek, amelyekben a feljelentésen gondolkodunk, gyűjtjük a dokumentációkat – fogalmazott.

Paks II teljes felülvizsgálata zajlik, ennek csak egy eleme a környezetvéldemi engedély kérdése a Duna vízállása és egyéb problémák kapcsán. Az egész beruházást arra alapozták, hogy a ma előállt helyzet „sok ezer évben csak egyszer” fordul elő – ehhez képest minden szakember azt mondja, hogy ez a helyzet lesz valószínű a jövőben.

Augusztus 31-ig meghosszabították az aszálykárok bejelentésének határidejét.

Eddig már legalább annyi aszálykárt jelentettek be, mint 2022-ben összesen, amit az évszázad aszályának neveztek. 10-20 százalékkal csökkentek a hozamok a mezőgazdaságban – mondta Szondi Vanda. 770 ezer hektáron van aszálykár az eddigi bejelentések szerint.

Az M6-os koncesszió fenti döntéseit maga Lázár János hozta – mondta a büntetőjogi felelősségre vonatkozó kérdésre, hozzátéve: a nyomozóhatóságok dolga lesz majd megítélni, hol kié a felelősség.

A 3 százalékos Otthon Start hitel esetleges eltörlésére vonatkozó kérdésre kapcsán azt mondta Vitézy Dávid: ami jó, azt megtartjuk. Azt a programot is felülvizsgáljuk, az alapcélt, hogy a fiatalok támogatott módon juthassanak első lakáshoz, mindenképpen támogatandónak tartjuk – mondta.

A 3-as metró klimatizálására vonatkozott a következő kérdés. A mai kormány Budapest számára metróépítésre pont most ad pénzt a kormány, évtizedek után először – mondta Vitézy Dávid, aki számára klíma ügyében az az utolsó információ, hogy az orosz gyártó nem járul hozzá a bővítéshez, csak ha ő csinálhatja, ma viszont a háborús szankciók miatt nem lehet őket megbízni. Őrült hiba volt klíma nélkül megrendelni a metrót – mondta, majd az orosz befolyásról beszélt, amely miatt egy sor kérdésben elakadás van.