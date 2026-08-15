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Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Messze még augusztus 20-a, de már jönnek a forgalomkorlátozások

Infostart / MTI

Már szombattól forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban; egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, este pedig a Margit híd egy sávját is.

A közlemény szerint szombaton részlegesen lezárják egyebek mellett a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát, a budai Várban pedig a Szentháromság utca és a Tárnok utca egy részét.

Itt a részletes rendőrségi lista.

Vasárnap 6 órakor lezárják a Lánchidat a gépjárműforgalom elől, 7 órakor pedig a híd északi és déli járdáját a gyalogosforgalom elől; egészen augusztus 21-én 12 óráig.

Szintén vasárnap 21 órakor lezárnak egy sávot a Margit híd északi oldalán, 22 órakor pedig a híd északi és déli járdáját a gyalogosforgalom elől, szintén augusztus 21-én 12 óráig.

Jövő keddtől a Zoltán utca, a Nádor utca és az Akadémia utca egy szakaszán, továbbá a Műegyetem rakparton kell lezárásra számítani. Szerdán a Várkert rakpartot teljes hosszában lezárják, este a Kós Károly sétányt (a Hősök tere és az Állatkerti körút között) és a Széchenyi rakpartot (a Kossuth tér és a Széchenyi tér között), majd a Salkaházi Sára rakpartot.

Augusztus 20-án, csütörtökön lezárják egyebek mellett a Szent István teret, valamint a teljes Margit hidat. Este, 19 órától 23 óráig nem közlekedhetnek majd a gépjárművek az Erzsébet hídon sem.

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