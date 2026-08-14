Nyest miatt gyulladhatott ki egy parkoló autó

Egy nyest okozhatta annak a BMW-nek a kigyulladását, amely májusban égett ki Szolnokon – írja a totalcar.hu. Megjegyzik, azért is különösen furcsa a dolog, mert a tűz előtt egy hétig be sem indították a kocsit, tehát nem azért gyulladt ki, mert menet közben valami felforrósodott.

Az autó tulajdonosa független igazságügyi szakértő segítségét kérte, aki kiderítette, mi okozhatta a tüzet: az eredmény megállapította, hogy egy nyest lehetett a felelős. Az állat a fűtő- és szellőzőventilátor környékére mászhatott be, ahol megrágta az elektromos vezetékeket. A szakértő megállapítása szerint ezután maga a nyest idézett elő zárlatot a testével, ami tüzet okozott. A lángok végül súlyosan megrongálták a BMW motorterét.

Nem ritka, hogy a nyestek kárt okoznak az autókban, ám az ilyen súlyos eset szerencsére nem gyakori. Ezek a kis termetű ragadozók előszeretettel bújnak be az autók motorterébe, ahol kábeleket, gumicsöveket és szigetelőanyagokat is megrághatnak.

A szaklap úgy véli, bizonytalan hatása lehet a különböző szagriasztóknak és más házi praktikáknak, ezzel szemben az ultrahangos riasztók tartósabb megoldást jelenthetnek. Mi több, olyan rendszerek is léteznek, amelyek a motortérbe helyezett érintkezőkkel enyhe elektromos impulzussal riasztják el az állatot.