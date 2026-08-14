Ismét megszólalt a külügyminiszter a tűzvésznél rekedt magyarokról

Azt mondta, Omis térségében a helyzet stabil, de még mindig száll a füst, és erős égett szag terjeng a levegőben. Két Canadair típusú repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását.

A helyszínen van a konzulunk Splitből, aki az omisi befogadóközpontban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni, és közülük senki nem kér további segítséget, arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásra. További 25 magyar állampolgár, aki korábban a befogadóközpontban volt elhelyezve, már elhagyta a térséget - tette hozzá. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a spliti befogadóközpontban a délelőtti órákban 7 magyar állampolgár tartózkodott, közülük 2-vel tudtak kapcsolatba lépni, és ők is arra várnak, hogy a csomagjaikért visszatérhessenek a szálláshelyükre.

Omis, 2026. augusztus 14. A horvátországi Adria-parti nyaralóhely, Omis környékén pusztító erdõtûzben megégett autó 2026. augusztus 14-én. A tûz miatt mintegy ezer embert: helybeli lakost és turistát, köztük 58 magyart kellett kimenekíteni a veszélyeztetett területrõl. MTI/EPA

Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon, erről az érintetteket tájékoztatták. Az áramellátás még akadozik.

Orbán Anita azt mondta: információik szerint mindenki, akivel kapcsolatba léptek, rendben van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban. Többen már vissza tudtak menni a szállásukra, mások elindultak vissza Magyarországra. A még a befogadóközpontban tartózkodók is arra várnak, hogy visszamehessenek a szállásukra, összeszedni a csomagjaikat. Egy nagymamának gyógyszerre volt szüksége, azt a horvát hatóságok biztosították neki.

Azt is mondta,

4 magyar sérült meg könnyebben,

valamennyiüket hazaengedik még pénteken. Égési sérülést senki nem szenvedett.

Orbán Anita tájékoztatása szerint a spliti konzul folyamatosan a helyszínen van, és Zágrábból megérkezik a váltáskonzul is.

A tárcavezető azt is mondta, a térségbe látogatott többek között Andrej Plenkovic horvát kormányfő is, aki a magyar konzulnál érdeklődött a magyarok állapotáról, Orbán Anita pedig a horvát külügyminiszterrel beszélt.

Orbán Anita megköszönte a Külügyminisztérium munkatársainak munkáját, és reményét fejezte ki, hogy mindenki rendben haza tud jutni.

Omis, 2026. augusztus 14. Erdõtûz pusztít a horvátországi Adria-parti nyaralóhely, Omis környékén 2026. augusztus 14-én. A tûz miatt mintegy ezer embert: helybeli lakost és turistát kellett kimenekíteni a veszélyeztetett területrõl. Harminchat ember megsérült, közülük heten életveszélyes állapotban vannak. MTI/EPA

A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy ezer helyi lakost és turistát menekítettek ki, harminchat ember megsérült, közülük heten életveszélyes állapotban vannak.

A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben.