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Young woman sneezes because of an allergy to ragweed.
Nyitókép: galitskaya/Getty Images

Jön a parlagfű-pokol az allergiásoknak – térképeken az előrejelzés

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Tovább erősödik a parlagfű pollenszórása, hétvégén a pollenkoncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki jelentéséből.

A parlagfű pollenkoncentrációja országosan elérte a tüneteket okozó közepes szintet, a következő napokban a pollenkoncentráció fokozatosan emelkedik. Hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat.

A parlagfű-pollenek várható koncentrációja szombaton és hétfőn az NNGYK pollenriasztási rendszerének térképe alapján:

A napi jelentés szerint a csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollenkoncentrációja országosan a közepes tartományban alakul. A lágyszárúak közül jelen vannak még a levegőben alacsony koncentrációban a pázsitfű, az útifű, a lórom és a libatopfélék pollenszemei. A fás szárú allergének közül pedig a hárs pollenszemei vannak jelen alacsony koncentrációban.

A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma közepes, míg az Epicoccum spóraszáma országosan az alacsony tartományban alakul.

A szakemberek azt ajánlják: mivel a parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek a tünetek, azok megelőzése és enyhítése érdekében mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához.

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