Öngyilkossági kísérletek történnek egy repülőgép-hordozón, van rá magyarázat

Az iráni háború miatt a szokásos féléves útból meghatározatlan ideig tartó misszió lett a USS Abraham Lincoln amerikai hadihajó legénysége számára. A repülőgép-hordozón ötezer tengerész és tengerészgyalogos teljesít szolgálatot, akik most olyasmit élnek át, mint az ukrán frontkatonák – nem tudják, hogy meddig tart még a vezénylés.

Eredetileg májusban indultak volna vissza, de most az Öböl-beli műveletek miatt nem világos, mikor váltják le őket

– mesélték hozzátartozók a Military Times amerikai katonai lapnak.

Az egyik matróz felesége azt is elmondta: a férjét gyengélkedőre vitték azután, hogy a vízbe akarta vetni magát. „Retteg – mondta Annabelle Loma. – Azt hiszi, hogy fegyelmi úton szüntetik meg a szolgálati viszonyát” – utalt az amerikai gyakorlatra, ahol létezik az úgynevezett „becstelen leszerelés” fogalma. „Kiégett, és most csak úgy hip-hopp, tönkremehet a 13-éves katonai karrierje” – tette hozzá a feleség.

Egy másik tengerész neje elmondta: az ő férje akadályozta meg, hogy egy további matróz a tengerbe ugorjon – szabályosan visszarántotta a fedélzetre. Egy másik matróz felesége pedig megemlítette: a férje azt írta neki, reméli másnap nem ébred fel. Erről már egy másik katonai lap, a Stars and Stripes számolt be, amely több, jelenleg szolgáló állománybelitől és családtagtól azt hallotta, hogy az emberek kiégtek és alacsony a morál a fedélzeten.

További panaszként merült fel az élelmiszerhiány, a víz szennyezettsége és az általános biztonság.

A matrózok azt mondták, hogy „extrém fejadagrendszer” van érvényben, előfordul, hogy pár evőkanálnyi rizst és két tortilla-lepényt kapnak egy teljes étkezésre. Máskor pár főtt répa és húskonzerv a menü. A logisztikai bajok miatt néha egy órán át kell sorban állni az ilyen ételért, amely néha romlott is. A helyzetről kiszivárogtatott fényképek jelentek meg.

A szolgálatot teljesítők mentális állapota már olyan aggasztóvá vált, hogy az ügyvezető amerikai haditengerészeti miniszter vállalta, hogy úgynevezett falugyűlésen találkozik a családtagokkal. Az illetékes, Hung Cao elmondta, hogy az Abraham Lincolnt hamarosan felváltja a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó. Áprilisban a hatóságok még „hamisnak” nevezték azokat a híreket, hogy élelmiszerhiány lenne és rossz állapotok uralkodnának a Lincolnon és egy másik hadihajón.

Az év elején az amerikai katonai lap súlyos állapotokról írt

a Gerald Ford repülőgép-hordozón, ahol három év alatt 42 alkalommal voltak kénytelenek javítani a hatalmas úszó erőd mosdó-öblítő rendszerét. A wc-k több esetben túlcsordultak

– panaszolták a tengerészek.

Az amerikai haditengerészet már 2011-ben – a hajó befejezése előtt – tudott arról, hogy a polgári óceánjáró sétahajókról átvett öblítőrendszer nem fogja bírni a terhelést, mert ez történt az idősebb George Bush nevét viselő hajóval is.

Amiben viszont a Ford sokkal jobban vizsgázott, mint a többi hajó, az az, hogy bőséges és magas minőségű élelem áll rendelkezésre, és percenként 12 tengerészt tudnak kiszolgálni, mivel odafigyeltek a kamrák, konyhák és étkezdék tervezésére – írta az amerikai sajtó.

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