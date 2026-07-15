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Nyitókép: Pixabay

Nyíregyházán kezdődik a labdarúgó NB I új idénye – itt a program

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette az OTP Bank Liga 1. és 2. fordulójának programját, ez alapján a 2026/2027-es idény jövő pénteken, Nyíregyházán kezdődik.

Az MLSZ a honlapján emlékeztet, hogy az először 1901-ben kiírt NB I-es bajnokság 125. szezonja kezdődik július utolsó hétvégéjén.

A címvédő a győri ETO FC, amely az előző szezonban az utolsó fordulóig kiélezett küzdelemben előzte meg a sorozatban nyert hét aranyérem után ezüstöt szerző, de a MOL Magyar Kupát elhódító Ferencvárost. A harmadik helyen a Paksi FC végzett. Az idény végén a Diósgyőr és a Kazincbarcika búcsúzott az élvonaltól, míg az NB II-ből a Vasas és a Honvéd jutott fel.

A 2026/2027-es idény első két fordulójának programját a nemzetközi kupasorozatokban szereplő csapatok menetrendjét is figyelembe véve készítette el az MLSZ versenybizottsága. A bajnokság első mérkőzését, a Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC találkozót július 24-én, pénteken rendezik, ezt szombaton egy, vasárnap három összecsapás követi, hogy aztán hétfőn az MTK-Zalaegerszeg meccsel záruljon az első kör.

Az OTP Bank Liga első két fordulójának programja

1. forduló

július 24., péntek:

  • Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 20.00

július 25., szombat:

  • Kisvárda Master Good - Kispest-Honvéd FC 19.30

július 26., vasárnap:

  • Vasas FC-ETO FC 15.45
  • DVSC-Puskás Akadémia FC 18.00
  • Paksi FC-Ferencvárosi TC 20.00

július 27., hétfő:

  • MTK Budapest-ZTE FC 19.30

2. forduló

július 31., péntek:

  • Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 20.00

augusztus 1., szombat:

  • Kispest-Honvéd FC - MTK Budapest 19.30

augusztus 2., vasárnap:

  • Újpest FC-DVSC 15.45
  • ETO FC-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
  • Ferencvárosi TC-Vasas FC 20.15

augusztus 3., hétfő:

  • ZTE FC-Paksi FC 18.30
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Kezdőlap    Sport    Nyíregyházán kezdődik a labdarúgó NB I új idénye – itt a program

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