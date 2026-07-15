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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió és Svájc együttmûködésérõl szóló megállapodás aláírásán Brüsszelben 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Kilenc ország után az EU-val is megállapodott Ukrajna az egyik kulcsfontosságú területen

Infostart / MTI

Együttműködési megállapodás jött létre az Európai Unió és Ukrajna között a dróngyártás növelése érdekében – jelentette be szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kijevben.

„Össze kell kapcsolnunk erősségeinket” – emelte ki von der Leyen hozzátéve, hogy a most kötött megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot és az európai ipari kapacitást, emellett egyértelmű jelzést küld arról, hogy most van itt az ideje az Ukrajnába és a közös biztonságba történő beruházásoknak.

Az Európai Bizottság elnöke az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint kiemelte Ukrajna egyedülálló harctéri tapasztalatait, valamint azt a tudást, amelyre az ország a drónok és drónelhárító rendszerek alkalmazása során tett szert.

„Az itt és a világ más részein zajló események megmutatták, mennyire fontos biztonságunk szempontjából, hogy képesek legyünk harcban már bizonyított képességeket gyorsan alkalmazni. Európában már most is hatalmas technológiai és ipari potenciállal rendelkezünk, amely mozgósítható. Emellett biztonságos és megbízható gyártókapacitásaink vannak, amelyek segíthetnek a termelés bővítésében” – magyarázta.

Hangsúlyozta, hogy az EU-nak és Ukrajnának ezeket a képességeket közösen kell hasznosítania, tekintettel az Európát fenyegető veszélyekre.

A drónok gyártásával kapcsolatban Ukrajnának már kilenc országgal született hasonló megállapodása – számolt be róla a múlt heti, ankarai NATO-csúcstalálkozón ukrán elnök.

A szerdai abban különbözik ezektől, hogy a célja szerint az Európai Unió országaira és vállalataira terjed ki.

Ukrajna sok tekintetben megtette az utat attól, hogy vásárlóból Európa biztonsági hálójának szállítójává váljon. Ez egyúttal új együttműködési formát is megkövetel – mondta a német politikus.

Az Ukrinform szerint Ursula von der Leyen most 11. alkalommal jár Ukrajnában a háború kezdete óta.

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Kezdőlap    Külföld    Kilenc ország után az EU-val is megállapodott Ukrajna az egyik kulcsfontosságú területen

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