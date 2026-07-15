ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.73
usd:
312.68
bux:
140857.32
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter: már új párt alapításáról is szó van, a Fidesz elindult a megszűnés útján

Infostart

A kormányfő szerint „botrányos módon” esik szét a párt. Utalt a Ferencz Orsolya által hangoztatottakra is.

A miniszterelnök szerda este közzétett Facebook-videójában, ismételten reagálva Szijjártó Péter mandátumlemondására és új állására, azt mondta: nemcsak morális, de súlyos jogi aggályokat is felvet, ha egy volt külügyi és külgazdasági miniszter néhány hónappal pozíciója elvesztése után egy korábban általa 100 milliárdokkal támogatott vállalatnál kezd dolgozni. „A kínai globális óriás BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással” – fogalmazott.

A miniszterelnök azt mondta, a „maffia korábbi élet-halál urai egymás után menekülnek a süllyedő hajóról, miközben a maffiafőnök focimeccset néz az USA-ban a családjával és az oligarcháival”.

A videón papírlapokat tartva Magyar Péter kijelentette, a kezében az a megállapodás, amelyet nemrég Szijjártó Péter írt alá a kínai cég támogatásáról. Ezt minden európai országban korrupciónak hívják. Abból is a legvérlázítóbb fajtának – közölte.

„De miről is hazudott éveken keresztül Orbán és Szijjártó?” – tette fel a kérdést a kormányfő. Hogy ők csak a magyarok érdekéért és Magyarország szuverenitásáért dolgoznak. Most mindenki számára egyértelműen kiderült, hogy ebből egy szó sem volt igaz. „Szijjártó mai kiugrásával egy hazug világ szilánkokra tört. Amit eddig is mindenki sejtett, ma bizonyossággá vált” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte Szijjártó Péter eddig sem a magyar érdeket, hanem a külföldiek érdekét képviselte.

Úgy folytatta: most már mindenki számára világossá vált, hogy miért is lobbizott a kínai autógyárak és akkugyárak mellett, feláldozva a magyar vizet, kockáztatva a magyar emberek egészségét. „A Fidesz újabb álszent hazugsága dőlt ma meg” szerinte, majd hozzátette, hogy „magyar hazafi politikus” ilyet nem tehet és nem is tenne.

Úgy értékelt, hogy a Fidesz meghatározó politikusai sorra hagyják el a süllyedő hajót, és szerdán már új párt megalakítását is bejelentették.

Itt a kormányfő valószínűleg Ferencz Orsolya korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos Facebook-posztjára gondolt, amelyben az űrkutató hangsúlyozta: „az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében. Szeretnénk, ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, akiknek a hangja ma gyenge, tudnák, hogy sokan állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt. Ennek a munkának azonban az erkölcs és a polgári Magyarország eszmeiségének talapzatán kell állnia”.

Magyar Péter szerda esti videójában közölte:

várhatóan nemcsak az egykori kormánypárt hullik darabokra, hanem a Fidesz vezető nélkül maradt országgyűlési frakciója is szétesik.

Úgy vélte: a Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján, követve az SZDSZ-t és az egykori rendszerváltó pártokat.

Most egy ország figyeli döbbenten az egykor legyőzhetetlennek hitt Fidesznek a vártnál is gyorsabb széthullását és végső megsemmisülését – mondta, hozzátéve: valójában nincs ebben semmi meglepő, semmi más nem tartotta őket össze ugyanis, csak a hatalom és az azzal járó gazdagodás.

Amint elvesztették ezt a hatalmat, szétesik az a politikai közösség is, amelyről nemrég még azt akarták elhitetni, hogy az uralma nélkül nem létezhet Magyarország.

„Dehogynem! Magyarország létezik és újra lélegzik, működik, talpra áll, és minden nappal világosabban látszik, hogy nem az ország függött a Fidesztől” – hangoztatta Magyar Péter. „A Fidesz függött az elfoglalt magyar államtól, a jövő már nem róluk szól, az egykor bátor és legyőzhetetlen vezérkarnak hirdetett társaság most éppen ezerfelé fut” – mondta.

Utalt arra, hogy Gulyás Gergely olyan váratlanul mondott le a Fidesz parlamenti frakcióvezetői tisztéről, hogy a saját párttársainak sem szólt előre. Szijjártó Péter Kínába igazolt, Rogán Antal külföldön, Lázár János pedig eltűnt a nyilvánosság elől – sorolta.

„A Fidesz bátor vezérkara menekül, bujkál, új állást keres vagy egyszerűen eltűnik. Egyetlen dolgot már egyikük sem tesz: nem képviselik azokat az embereket, akik eddig még bíztak bennük. Teljesen magukra hagyták a megmaradt szavazóikat, miközben a saját jövőjüket, vagyonukat és biztonságukat mentik” – fogalmazott.

Ez a Fidesz valódi vége, nem egy parlamenti szavazás, nem egy alkotmánymódosítás vet véget nekik, hanem a saját vezetőik gyávasága, álszentsége és önzése. A Fidesz mára a múlt, Magyarország jövője pedig elkezdődött.

Jelezte: a Tisza-kormány dolgozik, a kormány szerdán is ülésezik és fontos döntéseket hoz a magyar emberek érdekében. Ezt tették eddig is, amikor tárgyaltak az Európai Unióval, és ezért hozták haza a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrásokat, amelyekből vasutat, kórházat, iskolát és energiahálózatot fejlesztenek. Magyar vállalkozásokat támogató munkahelyeket teremtenek, és – szavai szerint – egy olyan országot építenek, ahol a közös pénz valóban közös célokat szolgál.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: már új párt alapításáról is szó van, a Fidesz elindult a megszűnés útján

fidesz

pártalapítás

magyar péter

ferencz orsolya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Gyulay Zsolt az Arénában: telt ház lesz, a Hungaroring verhetetlen ár/érték arányban

Gyulay Zsolt az Arénában: telt ház lesz, a Hungaroring verhetetlen ár/érték arányban
Ezúttal is telt ház lesz is a Hungaroringen, a Forma–1-es Magyar Nagydíjon – jelezte az InfoRádióban Gyulay Zsolt, hozzátéve: a csütörtöki napra kitaláltak egy extra programot, a Fanzone-jegyet. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra is, hogy az óriási felelősség a rendezés, a túl sok és a túl kevés víz is okozhat komoly nehézségeket a pályán.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet a magyar nagykövetség: háború lesz, erre készülhetnek a magyar emberek Ománban

Figyelmeztet a magyar nagykövetség: háború lesz, erre készülhetnek a magyar emberek Ománban

Felhívást tett közzé a maszkati magyar nagykövetség az Ománban tartózkodó magyar állampolgárok számára Facebookon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Skandináv lottó nyerőszámai a 29. héten, 2026-ban

A Skandináv lottó nyerőszámai a 29. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/29. heti nyerőszámait 2026. július 8-án este. Lássuk, elvitte-e valaki a 405 millió forintos főnyereményt.

BBC
Business Sport Travel Science
Watch as England and Argentina tensions flare in opening stages of World Cup semi-final

Watch as England and Argentina tensions flare in opening stages of World Cup semi-final

Watch live BBC One coverage, listen on 5 Live and follow live text updates as England face Argentina in the World Cup semi-final.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 20:21
Nem volt jó ötlet beleharapni a rendőrbe
2026. július 15. 19:47
L. Simon László lemondást követel egy közel félmilliárdos támogatás miatt
×
×