Jön a változás, komolyabb csapadékra is számíthatunk

Folytatódik a meleg nyári idő, majd a hétvégére egy hidegfront miatt visszaesik a hőmérséklet.

Szerdán is általában többórás napsütésre van kilátás. Az északkeleti tájakon csökken a csapadékhajlam, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok, melyek a középső országrészbe is átterjedhetnek, majd tovább haladnak kelet felé.

Szerda délutántól másutt is kialakulhatnak szórványosan záporok, zivatarok. A zivatarokat intenzív csapadékhullás, jégeső, erős, viharos széllökések kísérhetik!

Ezektől függetlenül a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, a magasabban fekvő részeken, nagyobb városokban, vízpartokon melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 27 és 34 fok között várható, az Északi-középhegység tágabb térségében fordulhatnak elő az alacsonyabb értékek.