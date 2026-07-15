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Két nő horgászik egy furcsa vízparton, de nem a halakra figyelnek, hanem egymásra.
Nyitókép: Pixabay

Jön a változás, komolyabb csapadékra is számíthatunk

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Hétvégére érkezik az enyhülés, esők is várhatók.

Folytatódik a meleg nyári idő, majd a hétvégére egy hidegfront miatt visszaesik a hőmérséklet.

Szerdán is általában többórás napsütésre van kilátás. Az északkeleti tájakon csökken a csapadékhajlam, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok, melyek a középső országrészbe is átterjedhetnek, majd tovább haladnak kelet felé.

Szerda délutántól másutt is kialakulhatnak szórványosan záporok, zivatarok. A zivatarokat intenzív csapadékhullás, jégeső, erős, viharos széllökések kísérhetik!

Ezektől függetlenül a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, a magasabban fekvő részeken, nagyobb városokban, vízpartokon melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 27 és 34 fok között várható, az Északi-középhegység tágabb térségében fordulhatnak elő az alacsonyabb értékek.

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