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Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Csampa Zsolt vívóelnök: a vb-n jobban kéne szerepelni, mint az Eb-n

Infostart / InfoRádió

Sikeres hongkongi vb-szereplésre számít július végén Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke. A sportvezető az InfoRádióban beszélt arról is, hogy a közelmúltbeli franciaországi Eb-n két éremmel többet is szerezhetett volna a magyar küldöttség.

Júniusban egy megfiatalított vívóválogatott szerepelt az Európa-bajnokságon, de júliusban már itt a vb is.

Az Eb-szereplést értékelve Csampa Zsolt sportági elnök az InfoRádió megkeresésére elmondta, jól szerepeltek a fiatalok, hozták a várt meglepetést például női tőrben. Igaz ugyanakkor, hogy két érem „ott maradt” az áhítottak közül, az egyik női kardban, a másik férfi tőrben; utóbbiaknál volt valamiféle hullámvölgy, amiből nem sikerült a verseny végéig kikecmeregni, de hazatérve már arccal előre, mert jön a vb-n, ahol jó eredményre lehet számítani.

Az egyik legnagyobb hiányzó Szatmári András lesz; a csapatban már tavaly sem volt ott, a szakvezetői döntés szerint egyéniben indulhatott a vb-n, miután Európa-bajnok lett az együttessel. Az Eb-cím most is összejött neki, de családi okok miatt nem lehet ott a világbajnokságon. Az ő hiányában a fiataloknak kell megmutatni oroszlánkörmeiket, az edzőtáborban is ezt lehetett látni, hogy tűz van a fiatalok szemében, mennének, szántanák fel a pástot Csampa Zsolt szerint, bízik is benne, hogy a megfiatalított kardcsapat bravúrra lesz képes.

Férfi párbajtőrben nagy szükség lenne egy jó eredményre, mert az egyéni sikeresség nem mindig párosul csapatbeli érmekkel. Hogy mit vár sportági elnökként a négy olimpiai bajnoktól a vb-n, arról azt mondta, az olimpiai arany következtében védőburok keletkezett a vívók körül, aztán viszont jöttek az ellenfelek... Most azonban változás lesz, abban reménykedik a sportági elnök, hogy az edzőkkel való beszélgetés során mindenki érzékeli azt, hogy ez a világbajnokság nagyon fontos vb lesz, mert a következő évben már április 1-től elindul egy kvalifikáció, és nem mindegy, hogy mennyi pontot gyűjt a csapat, nem mindegy, hogy milyen ágra kerül, „úgyhogy ezt a fiúk is érzik, és a visszajelzések alapján nem teherként, hanem komoly kihívásként élik meg” a helyzetüket.

Női tőrben, illetve női párbajtőrben is van esély az olimpiai szereplésre, még ha a 6 csapatos (női, férfi – tőr, kard, párbajtőr) cél elérése nem is tűnik könnyűnek az oroszok várható visszatérésével. Ezzel kapcsolatban Csampa Zsolt azt mondta, a női tőr- és párbajtőrcsapat is erősödött az elmúlt másfél évben, a fiatalok érkezése és beépülése meglepetésként érte az ellenfeleket, ez szavatolhatja a jó eredményt.

A vb, mint minden verseny, fontos, akkor is, ha az olimpiai kvalifikációnak még nem része; pontszerző verseny tehát a ranglistán, erre az elnök is rámutatott, a kisebb versenyekből is csak 1-1 bedobható.

„Nem mindegy az, hogy egy világranglistán hová kerülünk, kikkel kerülünk össze már a 8-ból a 4-ért, vagy kikkel kerülhetünk össze 16-ból a 8-ért, és nyilván ezek meghatározó pontok, úgyhogy én azért abban bízom, hogy a csapatok most egy nagyon jó felkészülési időszak után vannak, és mind a hat csapat egy kicsit megrázza magát, túlszárnyalja a vb-n akár az Eb-eredményeket is” – mondta.

A vb-arany megszerzése amúgy szerinte nem könnyebb, mint egy olimpiai bajnoki címé, mivel hatalmas a mezőny.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Csampa Zsolt vívóelnök: a vb-n jobban kéne szerepelni, mint az Eb-n

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