Ingyenes Disney+ érkezhet, ám van egy kis bökkenő

Fontolóra vették a Disney-nél, hogy elindítsanak egy olyan csomagot a Disney+ streaming felületen, ami előfizetési díj helyett reklámokkal biztosítaná a bevételt a vállalatnak, így próbálva felvenni a küzdelmet az elvándorlással – írja a Business Insider értesülése alapján a hvg.hu.

A szolgáltatás Magyarországon jelenleg két csomagban érhető el: a 2990 forintos alapcsomag és a 4890 forintos prémium előfizetés formájában. Ha valaki egy egész évre előfizet, egy hónapot ingyen kap.

Arról még semmit sem tudni, hogy a lehetséges ingyenes csomagot milyen sűrűn tervezik megtűzdelni reklámokkal, illetve mi lesz benne elérhető, de mint írják, szinte biztos, hogy a legújabb tartalmak először az előfizetők számára válnának elérhetővé, és az ingyenes felhasználók csak némi késleltetéssel juthatnának hozzá.

Egyelőre azonban nem egy eldöntött lépésről van szó, mindössze arról, hogy a Disney-nél fontolgatják a dolgot – írja a lap.