Kifogott a körforgalom a részeg sofőrön – videó

A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt nyomoz egy autós ellen, aki a körforgalomban előbb a terelősüvegeknek, majd egy korlátnak ütközött – írja beszámolójában a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Július 3-án délután Bátonyterenyén, a 21-es főút és a Zrínyi út kereszteződésében hajtott be a körforgalomba egy Salgótarjánba tartó sofőr. A külső sávban ráhajtott a sávokat elválasztó terelősüvegekre, majd a kihajtás során nem követte az úttest ívét, és a járdánál korlátnak ütközött, amelyben jelentős kár keletkezett.

Senki sem sérült meg. Az intézkedő rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami pozitív lett. A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt indított eljárást.

Az esetet forgalomfigyelő kamera is rögzítette: