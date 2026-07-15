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Egy körforgalom felülről, légi felvételen.
Nyitókép: Unsplash

Kifogott a körforgalom a részeg sofőrön – videó

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Az ittas sofőr jelentős anyagi kárt okozott a körforgalomban előadott manőverével – alaposan átalakította a járda biztonsági korlátját.

A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt nyomoz egy autós ellen, aki a körforgalomban előbb a terelősüvegeknek, majd egy korlátnak ütközött – írja beszámolójában a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Július 3-án délután Bátonyterenyén, a 21-es főút és a Zrínyi út kereszteződésében hajtott be a körforgalomba egy Salgótarjánba tartó sofőr. A külső sávban ráhajtott a sávokat elválasztó terelősüvegekre, majd a kihajtás során nem követte az úttest ívét, és a járdánál korlátnak ütközött, amelyben jelentős kár keletkezett.

Senki sem sérült meg. Az intézkedő rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami pozitív lett. A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt indított eljárást.

Az esetet forgalomfigyelő kamera is rögzítette:

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Kezdőlap    Bűnügyek    Kifogott a körforgalom a részeg sofőrön – videó

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