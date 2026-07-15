Csütörtöktől kilenc különböző fővárosi járat közlekedik terelve

Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a XVIII. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cziffra György utca között augusztus 20-ig – közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, a 184-es, a 198-as, a 282E, a 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek.

A 182-es és a 183-as autóbuszok a Gilice tér és a Bókay Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garay utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg; a 182A autóbusz rövidített útvonalon Pestszentlőrinc, Szarvas csárda térig jár, a Szarvas csárda tér és a Varjú utca közötti megállókat nem érinti.

A 184-es és a 983-as autóbuszok a Wlassics Gyula utca és a Varjú utca közötti megállókat nem érintik, helyette a Garay utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg; a 282E autóbusz a Wlassics Gyula utca és a Dalmady Győző utca közötti megállókat nem érinti; helyette a Czifra György utcában a Dalmady Győző utcánál kialakított ideiglenes megállóhelyeken áll meg.

Jelezték azt is, hogy a 284E autóbusz a Wlassics Gyula utca és a Varjú utca közötti megállókat nem érinti, helyette a Czifra György utcában a 182-es autóbuszok megállóiban áll meg; a 198-as és a 946-os autóbuszok a Wlassics Gyula utca és a Margó Tivadar utca közötti megállókat nem érintik, helyette a terelt útvonalon a 36-os autóbusz megállóiban állnak meg.