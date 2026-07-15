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Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

A szembesáv veszélyes hely, ezt olykor még a rendőrök is megtapasztalják – videó

Infostart

Az egyik népszerű autós portál egy olyan videóválogatást tett közzé, ami kitűnően mutatja, milyen kockázatokkal járhat egy rosszul felmért, elhamarkodottan megkezdett előzés.

Három különböző helyszín, három veszélyes előzés, egy közös tanulság: a bajt ezúttal nem az előzést megkezdő sofőrök, hanem a vétlen közlekedők lélekjelenléte előzte meg – írja az általa közzétett videó-összeállításról a BpiAutósok közösségi oldal.

Az első felvétel július 1-én, az 54-es főúton készült. A videót beküldő olvasó azt írta a portálnak: „Rendőrautó életveszélyes előzése. Szerencsére a szembe jövő jól reagált a rendőrautó sofőrjének mutatványára.”

A felvételen valóban látható, hogy a szemből érkező jármű vezetőjének az út szélére lehúzódva kellett mentenie a helyzetet. A rendőrautón a videó alapján nem volt használatban megkülönböztető jelzés.

A második eset Hevesben történt: egy beláthatatlan kanyarban a kamerás autó sofőrje váratlanul egy, a sávjába áthúzódó Volánbuszt látott maga előtt. Ebben a helyzetben is csak a gyors reakción múlt, hogy nem történt frontális baleset, szerencsére még le tudott húzódni annyira, hogy elkerülje a balesetet.

A harmadik felvétel Kálló és Verseg között készült Nógrádban – írja a közösségi oldal. A kamerás autó vezetője egy pótkocsis traktor mögött haladt, amikor egy BMW sofőrje egy jobbra ívelő kanyarban is vállalta az előzést. Ehhez a videó beküldője azt írta: „Volt egy íves jobb kanyar, így én nem kezdtem bele az előzésbe. Kb. 40-nel haladt a pótkocsis traktor. A mögöttem érkező BMW úgy gondolta, ő lát kanyarban, de aztán kiderült, mégsem. Szerencsére mindenki észnél volt.”

Mint írják, mindhárom helyzet tanulsága, hogy egy rosszul felmért előzés néhány másodperc alatt olyan helyzetet teremthet, amelyben már a vétlen közlekedőkön múlik, elkerülhető-e a tragédia. Néha egyetlen jó döntés – egy lehúzódás, egy fékezés vagy egy gyors helyzetfelismerés – választja el a résztvevőket a frontális ütközéstől.

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Kezdőlap    Életmód    A szembesáv veszélyes hely, ezt olykor még a rendőrök is megtapasztalják – videó

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