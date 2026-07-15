A szembesáv veszélyes hely, ezt olykor még a rendőrök is megtapasztalják – videó

Három különböző helyszín, három veszélyes előzés, egy közös tanulság: a bajt ezúttal nem az előzést megkezdő sofőrök, hanem a vétlen közlekedők lélekjelenléte előzte meg – írja az általa közzétett videó-összeállításról a BpiAutósok közösségi oldal.

Az első felvétel július 1-én, az 54-es főúton készült. A videót beküldő olvasó azt írta a portálnak: „Rendőrautó életveszélyes előzése. Szerencsére a szembe jövő jól reagált a rendőrautó sofőrjének mutatványára.”

A felvételen valóban látható, hogy a szemből érkező jármű vezetőjének az út szélére lehúzódva kellett mentenie a helyzetet. A rendőrautón a videó alapján nem volt használatban megkülönböztető jelzés.

A második eset Hevesben történt: egy beláthatatlan kanyarban a kamerás autó sofőrje váratlanul egy, a sávjába áthúzódó Volánbuszt látott maga előtt. Ebben a helyzetben is csak a gyors reakción múlt, hogy nem történt frontális baleset, szerencsére még le tudott húzódni annyira, hogy elkerülje a balesetet.

A harmadik felvétel Kálló és Verseg között készült Nógrádban – írja a közösségi oldal. A kamerás autó vezetője egy pótkocsis traktor mögött haladt, amikor egy BMW sofőrje egy jobbra ívelő kanyarban is vállalta az előzést. Ehhez a videó beküldője azt írta: „Volt egy íves jobb kanyar, így én nem kezdtem bele az előzésbe. Kb. 40-nel haladt a pótkocsis traktor. A mögöttem érkező BMW úgy gondolta, ő lát kanyarban, de aztán kiderült, mégsem. Szerencsére mindenki észnél volt.”

Mint írják, mindhárom helyzet tanulsága, hogy egy rosszul felmért előzés néhány másodperc alatt olyan helyzetet teremthet, amelyben már a vétlen közlekedőkön múlik, elkerülhető-e a tragédia. Néha egyetlen jó döntés – egy lehúzódás, egy fékezés vagy egy gyors helyzetfelismerés – választja el a résztvevőket a frontális ütközéstől.