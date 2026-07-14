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Az ETO játékosai reklamálnak a horvát Mateo Erceg játékvezetõnél (b2) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének 1. fordulójában játszott ETO FC - Víkingur Reykjavík visszavágó mérkõzésen a gyõri ETO Stadionban 2026. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

BL-selejtező: döntetlent ért el a Győr az izlandi Víkingur ellen

Infostart / MTI

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.

Daniel Hafsteinsson révén a szigetországiak szerezték az első gólt egy bal oldali szögletet követően, de a magyar bajnok még a szünet előtt fordított Vitális Milán tizenegyesével és Svienn Thorkelsson öngóljával. Az 55. percben Hafsteinsson második találata döntötte el a továbbjutást.

A Víkingur az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, míg a Győr a Konferencia-ligában a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen csatájának vesztesével folytatja.

Az idegenben többnyire alárendelt szerepet játszó Győr a mérkőzés legelejétől más felfogásban futballozott, mint egy hete Izlandon, ezt alig néhány másodperc alatt nyomatékosította, ugyanis a vendégek kapusának már az első percben védenie kellett.

Az első komoly helyzet Gavric előtt adódott, de nem találta el kaput, így a Víkingur megúszta kapott gól nélkül a kezdeti rohamokat.

Az új mexikói vezetőedző ígéretének megfelelően az ETO támadólag lépett fel, és sok időt töltött az ellenfél térfelén, a vezetés megszerzéséhez az utolsó kulcspasszok vagy a pontos befejezések hiányoztak. A szigetországiak csak elvétve tudták végigvinni az akcióikat, így hideg zuhanyt jelentett, hogy egy bal oldali szögletet követően mégis előnybe kerültek.

A hazaiak azonban nem ijedtek meg, hogy összesítésben már kétgólos hátrányban voltak, a középkezdés utáni első támadásukból büntetőt harcoltak ki, melyet Vitális értékesített. Az egyenlítés hatására a zöld-fehérek a szünetig teljesen beszorították az ellenfelüket, a nyomás pedig a hosszabbításban egy öngól révén eredményre vezetett.

A Győr a második félidőben is fölényben futballozott, de korántsem volt olyan nyomasztó, mint az első játékrész végén.

Az izlandiak igyekeztek jobban megbecsülni a labdát, de a támadásokba kevés energiát fektettek, egy tetszetős akció végén Hafsteinsson második góljával mégis újra a Víkingur állt továbbjutásra. Ezúttal a Rába-partiak nem tudtak olyan jól reagálni a bekapott gólra, sőt az ellenfél akár el is dönthette volna a párharcot.

Legalább tíz perc kellett az ETO-nak, mire összeszedte magát és ismét irányította a játékot, de ebben a periódusban a pontatlanság és a technikai hibák miatt nem alakult ki helyzet, sőt a rivális közel járt a harmadik találathoz, amelyet lesállás előzött meg.

A magyar csapat az utolsó tíz percben sem tudott újítani, próbálkozott ugyan becsülettel, de korántsem gyakorolt akkora nyomást, mint az első félidő hajrájában, így nem tudta megnyerni a mérkőzést és kiegyenlíteni a párharcot.

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Kezdőlap    Sport    BL-selejtező: döntetlent ért el a Győr az izlandi Víkingur ellen

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