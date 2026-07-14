Megharagudott a brazil államfő, amiért a válogatott játékosai nem tértek rögtön haza

Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő elítélte az ország labdarúgó-válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a világbajnokságról, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően.

Az elnöki elmarasztalásról az O Globo számolt be azt követően, hogy a nemzeti csapat a nyolcaddöntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a vb-től.

„Szinte senki sem volt a válogatott repülőgépén. Micsoda szégyen! Nem szégyellitek magatokat?!”

– idézte az újság portálja az államfőt.

Korábban a Metropoles adott hírt arról, hogy az edzői stáb mellett a játékosok közül csak a védő Danilo tartózkodott a csapatot hazaszállító gépen.

A korábbi ötszörös világbajnok az elmúlt 36 évet tekintve most először nem jutott még a negyeddöntőbe se.