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Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az államok kormányzóival és a legfelsőbb bíróság elnökével találkozik a brazíliavárosi elnöki hivatalban, a Planalto-palotában 2023. január 9-én, egy nappal az után, hogy Jair Bolsonaro korábbi brazil elnök támogatói megostromolták a hivatalt, továbbá a kongresszus és a legfelsőbb bíróság épületét. A volt elnök támogatói szerint Bolsonaro baloldali ellenfele, Lula da Silva csalással győzött a 2022. októberi elnökválasztáson.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Megharagudott a brazil államfő, amiért a válogatott játékosai nem tértek rögtön haza

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Luiz Inácio Lula da Silva elmarasztalta a nemzeti együttes azon játékosait, akik ahelyett, hogy a kiesés után rögtön hazatértek volna, inkább nyaraltak kicsit külföldön.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő elítélte az ország labdarúgó-válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a világbajnokságról, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően.

Az elnöki elmarasztalásról az O Globo számolt be azt követően, hogy a nemzeti csapat a nyolcaddöntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a vb-től.

„Szinte senki sem volt a válogatott repülőgépén. Micsoda szégyen! Nem szégyellitek magatokat?!”

– idézte az újság portálja az államfőt.

Korábban a Metropoles adott hírt arról, hogy az edzői stáb mellett a játékosok közül csak a védő Danilo tartózkodott a csapatot hazaszállító gépen.

A korábbi ötszörös világbajnok az elmúlt 36 évet tekintve most először nem jutott még a negyeddöntőbe se.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megharagudott a brazil államfő, amiért a válogatott játékosai nem tértek rögtön haza

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